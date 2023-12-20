Напился в день отправки: украинец необычно "откосил" от мобилизации, но поплатился

Медики подтвердили диагноз мужчины

В Украине судили мужчину, который уклонился от мобилизации из-за алкозависимости. В день отправки на службу он напился и от него отказались в воинской части.

Об этом говорится в приговоре Хустского районного суда Закарпатской области. Передает Главком.

Так, согласно материалам дела, в январе 2023 года мужчину сочли годным к службе в армии, после чего он получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Однако сам подозреваемый свою вину не признает. По его словам, ему вручили "боевую повестку", однако мужчина уклонился от мобилизации, потому что был в тот день нетрезвым.

"Примерно 19 или 20 января 2023 года, точно не помнит какого дня, работники снова забрали его из дома в военкомат, отвели в подвал, чтобы не сбежал, где нанесли телесные повреждения, выбили зубы, после чего отвезли в больницу, где ему зашили раны. В дальнейшем отправили в Ужгород в воинскую часть. Оттуда его вернули в Хуст. После этого его внесли в резерв, о чем издали соответствующую повестку. В течение 2023 года он несколько раз появлялся в военкомат, однако уже ни в одну воинскую часть его не отправляли", – рассказал подсудимый.

На суде работники военкомата заявили, что подсудимого действительно сочли годным и вручили ему повестку, однако он так и не явился для дальнейшего прохождения службы. Одна из воинских частей также предоставила письменное подтверждение, что они отказались брать мужчину на службу.

При этом, ходе рассмотрения дела, медики действительно подтвердили, что у подозреваемого с 2015 года есть алкогольная зависимость и он стоит на учете у врача-нарколога. Более того, по данным Хустской районной больницы, подсудимый "с 11.05.2023 года по 18.05.2023 года находился на стационарном лечении в психиатрическом отделении – состояние отмены алкоголя с судорогами".

В итоге суд таки признал мужчину виновным по ч.1 ст. 336 УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы, но заменил реальный срок на 1 год испытательного.