Зниження віку для мобілізації та зникнення призову: Безугла розповіла деталі про новий закон

Призовний вік мобілізації буде знижено до 25 років замість 27

Народний депутат України Мар’яна Безугла показала анонсований раніше новий закон про мобілізацію після внесення зауважень від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона повідомила, що має змінитись у рамках цього закону.

Детальну інформацію про це Безугла опублікувала у п’ятницю, 22 грудня, на своїй сторінці у Facebook. Нардеп наголосила, що призовний вік мобілізації буде знижено до 25 років замість 27.

Хто отримує відстрочку та право на звільнення від мобілізації

Особи з інвалідністю 1-2 групи (поки 2 групу залишили).

Ті, хто мають троє і більше дітей.

Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то 1 має відстрочку і право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку.

Якщо у сім’ї особа неповнолітня з інвалідністю.

Якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка)

Опікуни особи з інвалідністю 1-2 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною.

Вагітні жінки та жінки в декреті.

Тільки діючі нардепи (всіх колишніх прибрали), обрання депутатом – підстава для звільнення.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Список тих, хто має відстрочку, але не звільнення

Отримувачі послідовної вищої освіти, яким < = 30 років;

Усі вчені з вченими званням;

Усі викладачі, які працюють на повну ставку.

Не підлягають мобілізації протягом 6 місяців після звільнення

Строковики;

Не підлягають мобілізації протягом 2 років після звільнення

Ті, хто хтось був мобілізований і звільнений (крім строковиків).

Хто може бути мобілізований лише за бажанням

Особи, звільнені з полону;

Жінки.

Підстави для звільнення

Побували в полоні (недобровільно);

Генерали за рішенням військового керівництва;

Служба під час дії воєнного стану 36 місяців;

Укладання короткострокового договору при мобілізації (особи 18-24 року, крім осіб офіцерського складу).

Забирається право на відстрочку при постановці на військовий облік

Держслужбовців,

Пправоохоронців,

Прокурорів,

ДВС (Державна виконавча служба)

Строкова служба

Буде прибрано строкову службу;

Звільнення строковиків;

Всі звільнені строковики переходять у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років).

Зміна у процесі мобілізації

Місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а чи не сприяють мобілізації, як раніше.

Мобілізація транспортних засобів – розширення усім, крім фізичних осіб. Уточнення.

Обов’язки громадян

Надати дані про місце проживання (знаходження) роботодавцю.

Проходити медогляд під час мобілізації.

Самостійно з’явитися в ЦНАП/ТЦК СП для уточнення даних (Мобілізувати в ЦНАП не можуть! Тільки уточнити дані).

Постійно носити із собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану (електронний аналог – сертифікат захисника).

Що зміниться у бронюванні

КМУ – перегляд заброньованих.

Нові критерії для бронювання у державних органах (від 25 до 50 відсотків)

Рекрутинг — як це буде

Рекрутинг у ЦНАПі, центрах зайнятості та центрах рекрутингу (тільки добровільно).

Прямий заклик до військових частин через рекрутинг.

Що зміниться у військовій службі

Мобілізований під час підготовки – рекрут (не можна задіяти, крім підготовки; визначаються можливості, фізична здатність, фактична придатність; менше грошове забезпечення). Повністю забирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, його можна звільнити без додаткових витрат для держави.

Базова військова служба – рекрут.

Забирається категорія "обмежено придатний". Залишаються лише придатні та непридатні. Частина стане непридатною, частина – приданою. Повторне проходження ВЛК.

Можливість проходження військової служби за призовом під час мобілізації за бажанням особи, засудженої до відбування покарання з випробуванням.

Соціальний захист:

Відпустка 30 днів без поділу на частини раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації)

Відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити.

Перелік сімейних обставин для звільнення визначається Законом (зараз і Закон і Кабмін – розбіжності).

Як будуть вручати повістки

У ТЦК СП представниками ТЦК СП;

За місцем проживання представниками ТЦК СП поліцейськими;

За місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими;

У громадських місцях представниками ТЦК СП поліцейськими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді 2023 року в "Слузі народу" анонсували новий законопроект про мобілізацію. Зокрема, він також стосуватиметься і демобілізації та ротації.