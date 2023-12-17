"Отключите ей интернет": Безуглая довела Залужного

В сети, не все оценили иронию нардепки

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая в последнее время активно критикует высшее военное руководство страны, пожаловалась на то, что главком ВСУ Валерий Залужный заблокировал её в социальных сетях. Она язвительно это прокомментировала, но нарвалась на критику в сети.

Об этом сообщает "Телеграф". Так, сообщая о блокировке со стороны Залужного, Безуглая назвала это "Fecebook-контрнаступлением". По её словам, это произошло якобы после её вопроса о демобилизации.

Впрочем, судя по комментариям в сети, не все оценили иронию нардепки о "контрнаступлении", а также также сам её конфликт с главой ВСУ и начали весьма бурно реагировать. Например, некоторые говорили, что Залужный "правильно сделал", а другие попросили Безуглую теперь "удалиться с Facebook ему назло".

Ранее "Телеграф" писал, что парламентарий "выделилась" и тем, что в октябре запустила два опроса на своей странице Facebook, в котором поинтересовалась, желают ли простые украинцы смерти народным депутатам и хотят ли они отправить их в тюрьму.

Напомним, Марьяна Безуглая рассказала, кто из генералов за оборону какого-то города отвечал, а также о том, кто из генералов и в каком порядке подчиняется Валерию Залужному.