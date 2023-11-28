"Открытая информация": Безуглая раскрыла, кто отвечал за оборону Мариуполя и Бахмута

В сети посоветовали депутату вместо критики предлагать рациональные решения

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая последние несколько дней активно критикует военное руководство страны, написала новый пост. На этот раз она рассказала, кто из генералов за оборону какого города отвечал, а также о том, кто из генералов и в каком порядке подчиняется Валерию Залужному.

Нардеп написала об этом на своей странице в сети. По ее словам, структура принятия решений украинского военного командования является якобы "публичной информацией".

По словам Безуглой, за оборону Мариуполя отвечал начальник Объединённого оперативного штаба ВС Украины Сергей Наев, за оборону Бахмута — командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский, за оборону Авдеевки — командир оперативно-стратегической группы "Таврия" Александр Тарнавский.

"Все подчинены Залужному, конечно. Напрямую. Это все открытая информация", — сказала она.

После этого нардеп описала иерархию в ВСУ — кто кому подчиняется и за что отвечает. Так, у Валерия Залужного есть аппарат ГК, где находятся его помощники, советники и другие подчиненные. Помимо этого, Главкому подчиняются напрямую Генштаб ВСУ, который выступает в роли планирования и управления.

"ГК Залужный — это как комбриг, а начальник Генштаба Шаптала — это его начштаба, ГШ ВСУ — это как штаб бригады", — пояснила Безуглая.

Также она перечислила замов Залужного: Евгений Мойсюк, Николай Балан, Михаил Забродский.

"У НГШ тоже есть замы. Честно, не раз сталкивалась с трудностями, чем замы ГК отличался от замов ГШ и этих генералов там много", — написала нардеп.

Кроме этого, Валерию Залужному подчиняется все командование ВСУ, включая сухопутные, воздушно-десантные, инженерные и другие войска. Также под его руководством находится все командование фронтом. На сегодняшний день только два фронта являются активными: "Таврия" под командованием Александра Тарнавского на южном направлении и "Хортица" на востоке страны под командованием Александра Сырского.

"Остальные — настороже, проводят стабилизационные операции. И открытым остается вопрос, что особо с "Хортицы" бригады не выводят, а на севере или западе люди могли не быть в бою ни одного дня. Хотя средства из госбюджета получают, конечно, мобилизованные… Тарнавский – генеральская фракция ГК, Сырский – имеет свою фракцию. И это, конечно, порождает ряд нюансов. Есть еще другие их группы", — написала нардеп.

По словам Марьяны Безуглой, два этих генерала конкурируют между собой и от этого есть и "положительное последствие". Она привела в пример Харьковскую и Херсонскую контрнаступательных операций и заявила, что конкуренция замыслов двух генералов привела к успеху обоих.

В комментариях под постом многие негативно отреагировали на очередную публикацию Безуглой и заявили, что ей вообще нужно перекрыть доступ в интернет. Также нардепу посоветовали вместо критики высказывать свои предложения, отталкиваясь от поговорки "Отвергаешь — предлагай". Также украинцы отметили, что Валерий Залужный был едва ли не единственным человеком с незапятнанной репутацией, которому безоговорочно доверяли, но теперь и его решили "облить грязью по полной".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в "Слуге народа" назвали Марьяну Безуглую угрозой национальной безопасности Украины. Военные же считают, что польза от этого нардепа "равна нулю".