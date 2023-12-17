"Відключіть їй інтернет": Безугла довела Залужного

У мережі не всі оцінили іронію нардепки

Народний депутат від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка останнім часом активно критикує вище військове керівництво країни, поскаржилася на те, що головком ЗСУ Валерій Залужний заблокував її у соціальних мережах. Вона в’їдливо це прокоментувала, але нарвалася на критику в мережі.

Про це повідомляє "Телеграф". Так, повідомляючи про блокування з боку Залужного, Безугла назвала це "Fecebook-контрнаступом". За її словами, це сталося нібито після її питання щодо демобілізації.

Втім, судячи з коментарів у мережі, не всі оцінили іронію нардепки про "контрнаступ", а також сам її конфлікт з головою ВСУ і почали бурхливо реагувати. Наприклад, дехто говорив, що Залужний "правильно зробив", а інші попросили Безуглу тепер "видалитися з Facebook йому на зло".

Раніше "Телеграф" писав, що парламентарій "виділилася" і тим, що у жовтні запустила два опитування на своїй сторінці Facebook, у якому поцікавилася, чи бажають прості українці смерті народним депутатам і чи хочуть вони відправити їх до в’язниці.

Нагадаємо, Мар’яна Безугла розповіла, хто з генералів за оборону якогось міста відповідав, а також про те, хто з генералів і в якому порядку підпорядковується Валерію Залужному.