Безуглу позбавили посади після низки скандалів і критики Залужного: вона вже відповіла

Вона залишиться членом Комітету

Народного депутата України Мар’яну Безуглу відкликали з посади заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Комітету.

Про це Безугла повідомила на своїй сторінці у Facebook. Водночас вона зазначила, що це лише рекомендація від Комітету, а відповідне рішення можна прийняти тільки шляхом голосуванням у сесійній залі.

"Зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності, а колеги проголосували. Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди", — написала нардепка.

Вона також зазначила, що їй прикро за колег в Комітеті. На думку Безуглої, якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони "і не приймав конʼюнктурні рішення щодо того, щоб вигідно сказати, а що ні, то були б зовсім інші реалії".

Своєю чергою член Комітету Вадим Івченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у п'ятницю, 5 січня, Комітет прийняв рішення про відкликання Безуглої з посади заступниці його голови. Він також зазначив, особисто голосував "за".

"Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції — в політичному та інформаційному просторах", — написав Івченко.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Комітет прийняв рішення відкликати Безуглу майже одноголосно. За його словами 1 нардеп утримався. Водночас Железняк підкреслив, що її відкликали тільки з посади заступниці, тобто вона буде і далі залишатися членом Комітету.

Своєю чергою народний депутат Олександр Федієнко також підтвердив, що комітет ухвалив таке рішення. Водночас він підкреслив, що тепер Регламентний комітет повинен винести його до зали ВРУ, а народні депутати мають підтримати таку постанову, чи ні.

Варто зазначити, що згідно з регламентом Верховної Ради, зняття народного депутата з посади заступника голови комітету має бути затверджено голосуванням у сесійній залі. Сам комітет може тільки ініціювати таке рішення.

Нагадаємо, народний депутат України Мар’яна Безугла показала анонсований раніше новий законопроєкт про мобілізацію після внесення зауважень від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона повідомила, що має змінитись у рамках цього закону.