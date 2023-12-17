"Ти гірше за тварину": на нардепа Безуглу ополчилися навіть колеги по "Слузі народу" через черговий пост в мережі

Многие не оценили новый пост нардепки

У нардепки Мар’яни Безуглої останнім часом, що не пост, то скандал. Лише сьогодні (17 грудня) вона знову "проїхалася" по головкому ЗСУ Залужному, як українців обурило нове її повідомлення. Цього разу її запідозрили у "брудному піарі".

Про це повідомляє "Телеграф". Цього разу погляд громадськості привернув пост Безуглої до складну долю народного депутата України. Мовляв, складно зберігати стійкість і віру в себе, коли тебе "женуть з Парламенту", "дегуманізують" і "знецінюють унікальну роль і роботу єдиного законодавчого органу країни".

При цьому до свого обурення Безугла підв’язала реальні ситуації з життя її колег, зазначаючи, що вони теж прості люди з людськими проблемами.

"Є знайомі в фракції, у кого знищене майно росіянами, хто втратив близьких, хто був у підвалах Київщини під час окупації; хто має мобілізованого брата в реанімації, якому теж виплачують 500 грн; хто попри хіміотерапію ходить на комітети і проштовхує закони для руху в Європейський Союз… Вони всі люди і це реальні історії", — каже вона.

І насамкінець, найважливіше, вона повідомила про горе в сім’ї народного депутата Олексія Мовчана, у якого від раку померла 9-місячна дитина.

"У мого колеги зараз померла 9-місячна дитина… В ці складні часи подружжя наважилося мати первістка, та маля радувало молодих батьків зовсім недовго. Мої співчуття", — каже вона.

Варто зазначити, що невідомо, яку мету переслідувала нардепка, об’єднуючи цю інформацію в один пост, проте в мережі запідозрили, що Безугла нібито вирішила "поспекулювати", "поманіпулювати" та "попіаритися" на смерті дитини. Здали нерви навіть у її колег по фракції, яких така поведінка парламентаря змусила вдатися до образ. Наприклад, депутат від "Слуги народу" Вікторія Кінзбурська написала, що Безугла — "тварина".

"Ти гірша за тварину, що навіть таке неймовірне горе використала заради свого хворого піару", — написала Кінзбурська.

Втім, інші громадяни теж не стали стримувати емоцій цього разу.

Раніше "Телеграф" писав, що парламентарій "виділилася" і тим, що у жовтні запустила два опитування на своїй сторінці Facebook, у якому поцікавилася, чи бажають прості українці смерті народним депутатам і чи хочуть вони відправити їх до в’язниці.