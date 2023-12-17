"Ты хуже животного": на нардепа Безуглую ополчились даже коллеги по "Слуге народа" из-за очередного поста в сети

Многие не оценили новый пост нардепки

У нардепки Марьяны Безуглой в последнее время, что не пост, то скандал. Только сегодня (17 декабря) она снова "проехалась" по главкому ВСУ Залужному, как украинцев возмутило новое её сообщение. На этот раз её заподозрили в "грязном пиаре".

Об этом сообщает "Телеграф". На этот раз взор общественности привлек пост Безуглой о сложной судьбе народного депутата Украины. Дескать, сложно сохранять стойкость и веру в себя, когда тебя "гонят с Парламента", "дегуманизируют" и "обесценивают уникальную роль и работу единственного законодательного органа страны".

При этом, к своему негодованию Безуглая подвязала реальные ситуации из жизни её коллег, отмечая, что они тоже простые люди с человеческими проблемами.

"Я вспоминаю коллег, у которых родственники воюют, болеют и умирают… Есть знакомые во фракции, у кого уничтожено имущество россиянами, кто потерял близких, кто был в подвалах Киевской области во время оккупации; кто имеет мобилизованный брат в реанимации, которому тоже выплачивают 500 грн; кто, несмотря на химиотерапию, ходит на комитеты и проталкивает законы для движения в Европейский Союз… Они все люди и это реальные истории", — говорит она.

И напоследок, самое важное, она сообщила о горе в семье народного депутата Алексея Мовчана, у которого от рака умер 9-месячный ребёнок.

"У моего коллеги сейчас умер 9-месячный ребенок… В эти сложные времена супруги отважились иметь первенца, но малыш радовал молодых родителей совсем недолго. Мои соболезнования", — говорит она.

Стоит отметить, что неизвестно, какую цель нардепка преследовала, объединяя эту информацию в один пост, однако в сети заподозрили, что Безуглая якобы решила "поспекулировать", "поманипулировать" и "попиариться" на смерти ребёнка. Сдали нервы даже у её коллег по фракции, которых такое поведение парламентария вынудило прибегнуть к оскорблениям. Например, депутат от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская написала, что Безуглая — "животное".

"Ты хуже животного, что даже такое невероятное горе использовала ради своего больного пиара", — написала Кинзбурская.

Впрочем, и другие граждане не стали сдерживать эмоций на этот раз.

Ранее "Телеграф" писал, что парламентарий "выделилась" и тем, что в октябре запустила два опроса на своей странице Facebook, в котором поинтересовалась, желают ли простые украинцы смерти народным депутатам и хотят ли они отправить их в тюрьму.