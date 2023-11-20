Мар'яно, іди спати. У які скандали потрапляла Безугла

Одіозна нардепка посварилася з речником Повітряних сил через дивні претензії до Залужного

Нардепка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла знову оскандалилася. Цього разу одіозна політикиня "кинула виклик" спікеру Повітряних сил ЗСУ Юрію Ігнату та зненацька отримала відверту відповідь. Речник, не добираючи слів, написав, що, Безугла його дістала. Цей коментар став дуже популярним, набравши більше, ніж двісті вподобайок.

"Телеграф" розповідає про цей скандал детальніше та нагадує попередні випадки із публічними перепалками нардепки.

"Мар'яно, іди спати"

Свіжий конфлікт почався з того, що Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. При цьому вона дорікнула Залужному за зустріч із відомою волонтеркою Даною Яровою, назвавши її "подругою" і "дамою".

Допис Безуглої про Залужного

"Бачу, як це розвивається з кожним днем. Не буду мовчати і про це. І так, Головком міг би не мовчати теж щодо цього, але, на жаль, бачу, що він дає можливість цьому відбуватися, витрачаючи години на нетворкінг, зустрічі з цивільними й автографи. Для чого? За ці години можна спланувати перевірку медзабезпечення чи перевірити якість курсу підготовки. Або ж дописати дисертацію? Або ж зʼїздити в ТЦК СП і на власні очі побачити і перевірити! Чи просто далі будемо всіх мобілізувати без того, щоб людина знала, куди, як і де?", – написала Безугла.

Допис викликав гнів спільноти, про що свідчить купа злих смайликів, а також негативні коментарі військових. Приміром, допис прокоментував полковник Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц". Реакцію на пост також зробив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, який написав у себе на сторінці, що після відвертої дискредитації головнокомандувача видаляє Безуглу з друзів у Facebook.

Ігнат написав, що видалить Безуглу з друзів

Видалення з друзів — справа серйозна, тому Безугла вирішила висловити свою реакцію, але вже на сторінці Юрія Ігната. Вона відкинула звинувачення в дискредитації Залужного та натомість почала дорікати Ігнату у виконанні команди згори. На що спікер ПС ЗСУ зробив той самий знаменитий коментар:

"Ні, просто ти дістала вже, якщо чесно. Тому так. Моє рішення. Бажаю успіху", — відповів Ігнат.

Ігнат сказав, що Безугла його дістала

Нардепка продовжувала засипати речника запитаннями, ігноруючи факт, що той досить різко завершив розмову. Народна обраниця припустила, що представник Повітряних сил змушений замовчувати проблеми у військах.

"Що в нас із ППО, проблема тільки в кількості чи й у якості застосування? Як охороняються аеродроми? А ще вам прекрасно відомий кейс із Bayraktar. Чому дрони досі списуються тільки через Повітряні сили, ви не віддаєте це на спрощення? Ви ж знаєте", – запитала нардепка.

Спікер на запитання Безуглої в коментарях відповідати не став, обмежившись зауваженням, що служить у ЗСУ 30 років і справді знає ситуацію.

Таксист

Влітку депутатка публічно посварилася з водієм таксі, який веде блог про цікавих пасажирів у столиці. Безугла стала першою, хто висловив незадоволення. Водій опублікував деталі поїздки зі "слугою" Мар’яною Безуглою, мовляв та під час розмови з ним побажала "окремій частині суспільства зникнути". До речі, це не в перше, коли нардепка Безугла бажає частині суспільства зникнути, тому водій прикріпив до посту відповідний скриншот.

Через допис, "слуга" Безугла звинуватила водія таксі у розголошенні конфіденційної інформації. Спочатку вона розмістила коментар під постом столичного водія, що "шокована" його постом, а потім сама присвятила цьому пост. У пості Безугла додала, що змушена звернутися до компанії офіційно, оскільки не може розраховувати на конфіденційність послуг.

Безугла посварилася з таксистом

"Неприємно шокована: чи можу розраховувати на конфіденційність, користуючись українською компанією Uklon, коли водій публікує всі деталі поїздки та поєднує це з політичним контекстом? До особистих вражень і деталей, включно з вартістю і напрямком, докладає також мою відповідь на нападки однієї політсили?", – написала нардеп.

Після допису водій видалив свій пост і запропонував депутатці на законодавчому рівні урегулювати діяльність онлайн-служб таксі, оскільки Uklon (як й інші онлайн-сервіси таксі) – посередник між водієм і пасажиром і не є роботодавцем для водія.

"Я розсекретив її суперважливу поїздку з надзвичайною місією державного значення. Як вона вважає. Забуваючи, що вона публічна особа. Впізнавана особа (хоча вам такого іміджу не побажаю). І головне – особа, яка перебуває на службі, зокрема й у водія таксі Антона й інших дрібних людей цієї країни, – пише таксист. – Ви просто здійснюєте поїздку в приватного водія. А підігнати законодавство, щоб "таксі" в Україні стало справді таксі – це і є завданням нардепів", – написав водій.

Бутусов

У травні минулого року Безугла виступила з пропозицією змусити "замовкнути" у Facebook за допомогою СБУ редактора "Цензор.Нет" Юрія Бутусова. Останній на той час перебував на Донбасі разом із українськими військовими. Також Безугла звинувачувала журналіста у підіграванні рф у соціальних мережах. Головне обурення Мар’яни Безуглої полягало в тому, що Бутусов нібито "безкарно викладає тонни інформації", що стосується ЗСУ, їхніх позицій та боїв із російською армією.

Бутусов назвав звинувачення Безуглої відвертою брехнею та політичним тиском. Журналіст повністю спростував заяви, зажадавши у Безуглої як члена комітету з оборони, безпеки та розвідки ВР передати в СБУ матеріали про нібито оголошення таємної інформації, а також у СБУ — розпочати кримінальну справу, щоб Бутусов міг захищатися у суді.

Конфлікт з Яровою

У серпні минулого року Безугла назвала відому волонтерку Дану Ярову "фейковою", після чого у мережі почався скандал. У відповідь Ярова написала у своєму Фейсбуку, що вдячна багатьом військовослужбовцям та волонтерам, які підтримали її, проте зазначила, що причини суперечки лежать не на поверхні. Зокрема, вона зазначила, що має намір піти в політику і розглядає пропозиції. Вона припустила, що її чомусь сприйняли за серйозного опонента, а Безуглу назвала "головою, що говорить".

Раніше "Телеграф" розповідав про скандал навколо Ірини Фаріон, яка здала кримського студента в ФСБ та образила бійців "Азова" через те, що вони говорять російською мовою. У відповідь на це вона отримала шквал критики, до якої приєднався і майор ЗСУ Максим Жорін.