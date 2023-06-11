Досвідчений гравець у дартс може передати за проїзд із будь-якого кінця автобуса! Нові жарти

Нові прикольні анекдоти про пригоди у громадському транспорті. Фото: konivjab.net

У переповненому транспорті часто трапляються цікаві, жартівливі і надзвичайно смішні ситуації, які заряджають гарним настроєм і тримають його таким протягом усього дня.

"Телеграф" зробив добірку анекдотів про пригоди в громадському транспорті, де головними героями завжди виявляються водії, кондуктори і пасажири. Читайте і посміхайтеся!

Їде чоловік в автобусі і лається: - Що за молодь пішла! Нахабні, невиховані! Самі сидячи їдуть, місцем поступитися не можуть! Його питає кондуктор: - Що Ви обурюєтеся? Ви ж сидите! - А дружина-то стоїть!

Коли бабця заходить в маршрутку, то в 30% пасажирів зазвичай погіршується зір, в 30% пасажирів починають боліти ноги, а 40% пасажирів раптом дуже уважно починають вивчати архітектуру міста.

В автобусах, трамваях та тролейбусах справжні чоловіки завжди сидять із заплющеними очима, бо їм дуже боляче бачити, як жінки стоять.

У переповнений автобус втискається п’яний чоловік. Інші пасажири починають обурюватися: - Ти чого, не міг у порожній автобус сісти? - Я не можу їхати у порожньому. Я в ньому падаю!

Який пішов вульгарний народ! Сьогодні їду на роботу в автобусі, там сидить кондукторка і репетує на весь автобус: - Заходимо, дістаємо, показуємо, не соромимося!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про сусідів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.