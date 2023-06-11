Досвідчений гравець у дартс може передати за проїзд із будь-якого кінця автобуса! Нові жарти
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У переповненому транспорті часто трапляються цікаві, жартівливі і надзвичайно смішні ситуації, які заряджають гарним настроєм і тримають його таким протягом усього дня.
"Телеграф" зробив добірку анекдотів про пригоди в громадському транспорті, де головними героями завжди виявляються водії, кондуктори і пасажири. Читайте і посміхайтеся!
Їде чоловік в автобусі і лається:
- Що за молодь пішла! Нахабні, невиховані! Самі сидячи їдуть, місцем поступитися не можуть!
Його питає кондуктор:
- Що Ви обурюєтеся? Ви ж сидите!
- А дружина-то стоїть!
Коли бабця заходить в маршрутку, то в 30% пасажирів зазвичай погіршується зір, в 30% пасажирів починають боліти ноги, а 40% пасажирів раптом дуже уважно починають вивчати архітектуру міста.
В автобусах, трамваях та тролейбусах справжні чоловіки завжди сидять із заплющеними очима, бо їм дуже боляче бачити, як жінки стоять.
У переповнений автобус втискається п’яний чоловік. Інші пасажири починають обурюватися:
- Ти чого, не міг у порожній автобус сісти?
- Я не можу їхати у порожньому. Я в ньому падаю!
Який пішов вульгарний народ! Сьогодні їду на роботу в автобусі, там сидить кондукторка і репетує на весь автобус:
- Заходимо, дістаємо, показуємо, не соромимося!
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про сусідів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.