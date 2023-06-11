Опытный игрок в дартс может передать за проезд с любого конца автобуса! Новые шутки

В переполненном транспорте часто случаются интересные, шутливые и чрезвычайно смешные ситуации, которые заряжают хорошим настроением и держат его таковым на протяжении всего дня.

"Телеграф" сделал подборку анекдотов о приключениях в общественном транспорте, где главными героями всегда оказываются водители, кондукторы и пассажиры. Читайте и улыбайтесь!

Едет мужчина в автобусе и ругается: – Что за молодежь пошла! Наглые, невоспитанные! Сами сидя ездят, место уступить не могут! Его спрашивает кондуктор: – Что Вы возмущаетесь? Вы ведь сидите! – А жена-то стоит!

Когда бабушка заходит в маршрутку, то у 30% пассажиров обычно ухудшается зрение, у 30% пассажиров начинают болеть ноги, а 40% пассажиров вдруг очень внимательно начинают изучать архитектуру города.

В автобусах, трамваях и троллейбусах настоящие мужчины всегда сидят с закрытыми глазами, потому что им очень больно видеть, как женщины стоят.

В переполненный автобус втискивается пьяный мужчина. Другие пассажиры начинают возмущаться: – Ты чего, не мог в пустой автобус сесть? – Я не могу ехать в пустом. Я в нем падаю!

Какой пошел вульгарный народ! Сегодня еду на работу в автобусе, там сидит кондуктор и орет на весь автобус: – Заходим, достаем, показываем, не стесняемся!

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о соседях, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.