Опытный игрок в дартс может передать за проезд с любого конца автобуса! Новые шутки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В переполненном транспорте часто случаются интересные, шутливые и чрезвычайно смешные ситуации, которые заряжают хорошим настроением и держат его таковым на протяжении всего дня.
"Телеграф" сделал подборку анекдотов о приключениях в общественном транспорте, где главными героями всегда оказываются водители, кондукторы и пассажиры. Читайте и улыбайтесь!
Едет мужчина в автобусе и ругается:
– Что за молодежь пошла! Наглые, невоспитанные! Сами сидя ездят, место уступить не могут!
Его спрашивает кондуктор:
– Что Вы возмущаетесь? Вы ведь сидите!
– А жена-то стоит!
Когда бабушка заходит в маршрутку, то у 30% пассажиров обычно ухудшается зрение, у 30% пассажиров начинают болеть ноги, а 40% пассажиров вдруг очень внимательно начинают изучать архитектуру города.
В автобусах, трамваях и троллейбусах настоящие мужчины всегда сидят с закрытыми глазами, потому что им очень больно видеть, как женщины стоят.
В переполненный автобус втискивается пьяный мужчина. Другие пассажиры начинают возмущаться:
– Ты чего, не мог в пустой автобус сесть?
– Я не могу ехать в пустом. Я в нем падаю!
Какой пошел вульгарный народ! Сегодня еду на работу в автобусе, там сидит кондуктор и орет на весь автобус:
– Заходим, достаем, показываем, не стесняемся!
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о соседях, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.