Кто рано встает, тому Бог перфоратор дает: смешные анекдоты про соседей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Знакомые по лестничной клетке, так сказать, становятся людьми, с которыми могли бы стать почти родными, но вместо этого становятся одними из самых ненавистных. Причиной всему является стремление выделится, зависть и эгоизм. Забавные анекдоты о соседях рассказывают похожие истории с разными персонажами. Конфликт в веселых шутках всегда один, и нет решения этой проблемы.
Читайте веселые приколы о "вредных" соседях в новой подборке "Телеграфа" и поднимайте себе настроение!
Разговор из чата соседей:
— Интересно, в нашем доме настанет день, когда ни один перфоратор не издаст ни одного звука?!
— Да, когда дом снесут.
— Это точно.
— Мне кажется, даже после сноса, эхом будет раздаваться по округе звук перфоратора…
— Обвиняемый! Почему вы убили мужчину из соседней квартиры?
— Он тайком разводит кур! И это в городской квартире, на двенадцатом этаже!
— Чем же это вам помешало?
— Я год лечился у психиатра, считая, что эти кудахтанья и кукареканья — просто глюки…
При наборе в поисковике "Как избавиться от шума от соседа с дрелью?" предлагается вариант "Как избавиться без шума от соседа с дрелью?".
— Папа, купи Мерседес.
— А что, Тойота тебя не устраивает?
— Нее, Мерседес!
— Ну, ладно сынок, соседи уже прошли, в какой палатке ты видел дешевое пиво?
В конкурсе на лучшую кухонную утварь для коммунальной квартиры первая место заняла электрическая кастрюля.
Варят в ней на обычной газовой плите, но если соседка попытается снять крышку, её ударит током.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о пенсионерах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.