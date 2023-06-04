Кто рано встает, тому Бог перфоратор дает: смешные анекдоты про соседей

Знакомые по лестничной клетке, так сказать, становятся людьми, с которыми могли бы стать почти родными, но вместо этого становятся одними из самых ненавистных. Причиной всему является стремление выделится, зависть и эгоизм. Забавные анекдоты о соседях рассказывают похожие истории с разными персонажами. Конфликт в веселых шутках всегда один, и нет решения этой проблемы.

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Разговор из чата соседей: — Интересно, в нашем доме настанет день, когда ни один перфоратор не издаст ни одного звука?! — Да, когда дом снесут. — Это точно. — Мне кажется, даже после сноса, эхом будет раздаваться по округе звук перфоратора…

— Обвиняемый! Почему вы убили мужчину из соседней квартиры? — Он тайком разводит кур! И это в городской квартире, на двенадцатом этаже! — Чем же это вам помешало? — Я год лечился у психиатра, считая, что эти кудахтанья и кукареканья — просто глюки…

При наборе в поисковике "Как избавиться от шума от соседа с дрелью?" предлагается вариант "Как избавиться без шума от соседа с дрелью?".

— Папа, купи Мерседес. — А что, Тойота тебя не устраивает? — Нее, Мерседес! — Ну, ладно сынок, соседи уже прошли, в какой палатке ты видел дешевое пиво?

В конкурсе на лучшую кухонную утварь для коммунальной квартиры первая место заняла электрическая кастрюля. Варят в ней на обычной газовой плите, но если соседка попытается снять крышку, её ударит током.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о пенсионерах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.