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Кто рано встает, тому Бог перфоратор дает: смешные анекдоты про соседей

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
konivjab.net Новость обновлена 04 июня 2023, 09:35

Уморительные шутки и анекдоты для поднятия настроения! Фото: konivjab.net

Знакомые по лестничной клетке, так сказать, становятся людьми, с которыми могли бы стать почти родными, но вместо этого становятся одними из самых ненавистных. Причиной всему является стремление выделится, зависть и эгоизм. Забавные анекдоты о соседях рассказывают похожие истории с разными персонажами. Конфликт в веселых шутках всегда один, и нет решения этой проблемы.

Читайте веселые приколы о "вредных" соседях в новой подборке "Телеграфа" и поднимайте себе настроение!

Разговор из чата соседей:

— Интересно, в нашем доме настанет день, когда ни один перфоратор не издаст ни одного звука?!

— Да, когда дом снесут.

— Это точно.

— Мне кажется, даже после сноса, эхом будет раздаваться по округе звук перфоратора…

анекдот про соседа и скрипку

— Обвиняемый! Почему вы убили мужчину из соседней квартиры?

— Он тайком разводит кур! И это в городской квартире, на двенадцатом этаже!

— Чем же это вам помешало?

— Я год лечился у психиатра, считая, что эти кудахтанья и кукареканья — просто глюки…

анекдот соседи сверху залили

При наборе в поисковике "Как избавиться от шума от соседа с дрелью?" предлагается вариант "Как избавиться без шума от соседа с дрелью?".

анекдот про соседа и перфоратор

— Папа, купи Мерседес.

— А что, Тойота тебя не устраивает?

— Нее, Мерседес!

— Ну, ладно сынок, соседи уже прошли, в какой палатке ты видел дешевое пиво?

анекдот про соседа и ребенка

В конкурсе на лучшую кухонную утварь для коммунальной квартиры первая место заняла электрическая кастрюля.

Варят в ней на обычной газовой плите, но если соседка попытается снять крышку, её ударит током.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о пенсионерах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Соседи #Шутки #Юмор #Анекдоты #Соседство