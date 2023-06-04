Хто рано встає, тому Бог перфоратор дає: смішні анекдоти про сусідів

Знайомі по сходовій клітці, так би мовити, стають людьми, з якими могли б стати майже рідними, але натомість стають одними з найненависніших. Причиною всьому є прагнення виділитися, заздрість та егоїзм. Смішні анекдоти про сусідів розповідають схожі історії з різними персонажами. Конфлікт у веселих жартах завжди один, і немає розв'язання цієї проблеми.

Читайте веселі приколи про "шкідливих" сусідів у новій добірці "Телеграфу" та підіймайте собі настрій!

Розмова із чату сусідів: - Цікаво, чи в нашому домі настане день, коли жоден перфоратор не дасть жодного звуку?! - Так, коли будинок знесуть. - Це точно. - Мені здається, навіть після знесення, лунатиме по окрузі звук перфоратора…

- Обвинувачений! Чому ви вбили чоловіка із сусідньої квартири? - Він потай розводить курей! І це у міській квартирі, на дванадцятому поверсі! - Чим це вам завадило? - Я рік лікувався у психіатра, вважаючи, що ці кудахкання та кукурікання — просто глюки…

При наборі в пошуковій системі "Як позбутися шуму від сусіда з дрилем?" пропонується варіант "Як позбутися без шуму від сусіда з дрилем?".

- Тату, купи Мерседес. - А що, Тойота тебе не влаштовує? - Ніі, Мерседес! - Ну, гаразд синку, сусіди вже пройшли, в якому наметі ти бачив дешеве пиво?

У конкурсі на найкраще кухонне начиння для комунальної квартири перше місце посіла електрична каструля. Варять у ній на звичайній газовій плиті, але якщо сусідка спробує зняти кришку, її вдарить струмом.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про пенсіонерів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.