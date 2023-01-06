Сусіди так довго робили ремонт, що в мене досі фантомні дрилі: веселі жарти для настрою

У вас не було такого відчуття, що куди б ви не переїхали, вас переслідує сусід із дрилем? Якщо так, то ви як ніхто інший відчуєте ці кумедні жарти та анекдоти про сусідів. Читайте ці веселі приколи про "шкідливих" сусідів та підіймайте собі настрій.

Сусіди вже місяць активно займаються ремонтом із практично постійним шумом дриля та болгарки. Одного ранку дружина задумливо: — А шпалери, цікаво, вони теж кріпитимуть перфоратором?

Я настільки добрий і великодушний, що дозволяю сусідам слухати музику о 3 годині ночі. Мою божественну музику, зрозуміло.

Якщо вночі за стіною Ви чуєте гучні стогони сусідів, то купіть хорошу стереосистему, запишіть на диск або флешку жіночий стогін і голосно увімкніть. За кілька днів сусіди почнуть комплексувати.

— Васю, а що це сусідські кури перестали ходити в наш город? — Вночі я розклав двадцять яєць на грядках, а вранці на очах у сусідів зібрав.

- Ви залили сусідів знизу. Що ви скажете на своє виправдання? - Я Водолій.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про зиму.