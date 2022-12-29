Холодно — це коли перед душем знімаєш шкарпетки останніми: найкращі анекдоти про реалії зими
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У такий непростий час для всіх українців головне — триматися на хвилі оптимізму. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових.
А сьогодні "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам добіркою позитивних жартів про зиму.
- Я без шапки ходжу практично завжди. Якщо особливо без вітру, то й у -25. І нічого. Коли востаннє хворів, не пам’ятаю.
- Ось! А якби ходив у шапці, то пам’ятав би!
Бурульки як футболісти — постійно падають і мають на своєму рахунку багато голів.
Зима. Ранок. Заходить бабуся до тролейбуса, де сидить один молодий хлопець. Бабуся:
- Поступися мені місцем, синку…
Хлопець:
- Але місць повно, бабусю.
- А твоє нагріте...
Падаєш взимку на льоду:
У 12 років — ржеш, кидаєшся сніжками у друзів, які теж ржуть.
У 32 роки — залишаєшся лежати до весни…
- Клята зима! Замки в машинах замерзають – відкрити не можу.
- А ти окропом.
- Ти дурний чи що? Уяви, йду я містом машини красти і з чайником?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про алкоголь.