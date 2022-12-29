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Холодно — це коли перед душем знімаєш шкарпетки останніми: найкращі анекдоти про реалії зими

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Холодно — це коли перед душем знімаєш шкарпетки останніми: найкращі анекдоти про реалії зими Новина оновлена 29 грудня 2022, 09:11

Українці і під час війни не втрачають оптимізму та почуття гумору

У такий непростий час для всіх українців головне — триматися на хвилі оптимізму. Дуже добре із цим завданням допомагають справлятися анекдоти на воєнну тематику, які висміюють дурість російських військових.

А сьогодні "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам добіркою позитивних жартів про зиму.

- Я без шапки ходжу практично завжди. Якщо особливо без вітру, то й у -25. І нічого. Коли востаннє хворів, не пам’ятаю.

- Ось! А якби ходив у шапці, то пам’ятав би!

анекдот про зиму

Бурульки як футболісти — постійно падають і мають на своєму рахунку багато голів.

анекдот про морози

Зима. Ранок. Заходить бабуся до тролейбуса, де сидить один молодий хлопець. Бабуся:

- Поступися мені місцем, синку…

Хлопець:

- Але місць повно, бабусю.

- А твоє нагріте...

анекдот про доросле життя

Падаєш взимку на льоду:

У 12 років — ржеш, кидаєшся сніжками у друзів, які теж ржуть.

У 32 роки — залишаєшся лежати до весни…

анекдот про секс

- Клята зима! Замки в машинах замерзають – відкрити не можу.

- А ти окропом.

- Ти дурний чи що? Уяви, йду я містом машини красти і з чайником?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про алкоголь.

Теги:
#Погода #Зима #Жарти #Гумор #Анекдоти