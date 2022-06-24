Я так кльово співаю, що сусіди починають аплодувати по батареї: веселі жарти для гарного настрою

Оптимізм та гарне почуття гумору закладено у генетичному коді українців

Український народ не зломить у складних ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися. І нехай більшість жартів про невдачі російських окупантів є серед них і "вічні" теми, що не втрачають своєї актуальності.

Напевно, кожен у своєму житті стикався зі "шкідливими" сусідами, які "життя не давали", стукаючи по батареях при навіть невеликому шумі. "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам та зібрав добірку позитивних жартів про сусідів.

— Васю, а що це сусідські кури перестали ходити в наш город? - Вночі я розклав на грядках двадцять яєць, а вранці на очах у сусідів зібрав.

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— Знаєш, наді мною в квартирі оселився танцівник чечітки, і він щовечора б’є танцює у своїх туфлях із підковами на підборах! Що порадиш? - Магніти на стелю.

Вражаюся цілеспрямованості своїх сусідів згори. До 21:30 щось свердлили. Приблизно в той час електрика вирубилася. Сусіди почали стукати молотком.

- Сусід, скотина, постійно щось свердлить перфоратором. — Але ж колись він відпочиває. — Коли відпочиває, він співає у караоке.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про гроші.