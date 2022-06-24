Рус

Я так кльово співаю, що сусіди починають аплодувати по батареї: веселі жарти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2568
Я так кльово співаю, що сусіди починають аплодувати по батареї: веселі жарти для гарного настрою Новина оновлена 24 червня 2022, 14:13

Оптимізм та гарне почуття гумору закладено у генетичному коді українців

Український народ не зломить у складних ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися. І нехай більшість жартів про невдачі російських окупантів є серед них і "вічні" теми, що не втрачають своєї актуальності.

Напевно, кожен у своєму житті стикався зі "шкідливими" сусідами, які "життя не давали", стукаючи по батареях при навіть невеликому шумі. "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам та зібрав добірку позитивних жартів про сусідів.

— Васю, а що це сусідські кури перестали ходити в наш город?

- Вночі я розклав на грядках двадцять яєць, а вранці на очах у сусідів зібрав.

Анекдоти про сусідів - "Справі час, потіха згодом!"- подумав я о першій ночі. Відклав дриль і взяв скрипку.

— Знаєш, наді мною в квартирі оселився танцівник чечітки, і він щовечора б’є танцює у своїх туфлях із підковами на підборах! Що порадиш?

- Магніти на стелю.

Анекдоти про сусідів - Ти просто вирішив підспівувати під свою улюблену пісню, а сусіди вже викликали екзорциста.

Вражаюся цілеспрямованості своїх сусідів згори. До 21:30 щось свердлили. Приблизно в той час електрика вирубилася. Сусіди почали стукати молотком.

Анекдоти про сусідів - Вночі у сусідки ліжко рипіло. Рівно одну хвилину. Так їй і треба!

- Сусід, скотина, постійно щось свердлить перфоратором.

— Але ж колись він відпочиває.

— Коли відпочиває, він співає у караоке.

Анекдоти про сусідів - Якщо у вас у під'їзді немає сволочних сусідів, варто замислитись. Цілком можливо, що сволочні сусіди — це ви.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про гроші.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти