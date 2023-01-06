Соседи так долго делали ремонт, что у меня до сих пор фантомные дрели: веселые шутки ля настроения
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У вас не было такого ощущения, что куда бы вы не переехали, вас преследует сосед с дрелью? Если да, то вы как никто другой прочувствуете эти смешные шутки и анекдоты про соседей. Читайте эти веселые приколы о "вредных" соседях и поднимайте себе настроение.
Соседи уже месяц активно занимаются ремонтом с практически постоянным шумом дрели и болгарки. Одним утром жена задумчиво:
— А обои, интересно, они тоже перфоратором крепить будут?
Я настолько добр и великодушен, что позволяю соседям слушать музыку в 3 часа ночи. Мою божественную музыку, разумеется.
Если ночью за стеной Вы слышите громкие стоны соседей, то купите хорошую стереосистему, запишите на диск или флешку женские стоны и громко включите. Через несколько дней соседи начнут комплексовать.
— Вася, а че это соседские куры перестали ходить в наш огород?
— Ночью я разложил на грядках двадцать яиц, а утром на глазах у соседей собрал.
— Вы залили соседей снизу. Что вы скажете в свое оправдание?
— Я Водолей.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о зиме.