Соседи так долго делали ремонт, что у меня до сих пор фантомные дрели: веселые шутки ля настроения

У вас не было такого ощущения, что куда бы вы не переехали, вас преследует сосед с дрелью? Если да, то вы как никто другой прочувствуете эти смешные шутки и анекдоты про соседей. Читайте эти веселые приколы о "вредных" соседях и поднимайте себе настроение.

Соседи уже месяц активно занимаются ремонтом с практически постоянным шумом дрели и болгарки. Одним утром жена задумчиво: — А обои, интересно, они тоже перфоратором крепить будут?

Я настолько добр и великодушен, что позволяю соседям слушать музыку в 3 часа ночи. Мою божественную музыку, разумеется.

Если ночью за стеной Вы слышите громкие стоны соседей, то купите хорошую стереосистему, запишите на диск или флешку женские стоны и громко включите. Через несколько дней соседи начнут комплексовать.

— Вася, а че это соседские куры перестали ходить в наш огород? — Ночью я разложил на грядках двадцать яиц, а утром на глазах у соседей собрал.

— Вы залили соседей снизу. Что вы скажете в свое оправдание? — Я Водолей.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о зиме.