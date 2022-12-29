Холодно — это когда перед душем снимаешь носки последними: лучшие анекдоты о реалиях зимы
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В столь непростое время для всех украинцев главное — держаться на волне оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных.
А сегодня "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям подборкой позитивных шуток о зиме.
— Я без шапки хожу практически всегда. Если особо без ветра, то и в -25. И ничего. Когда последний раз болел, не помню.
— Вот! А если б ходил в шапке, то помнил бы!
Сосульки как футболисты — постоянно падают и имеют на своем счету много голов.
Зима. Утро. Заходит бабуля в троллейбус, где сидит один молодой парень. Бабушка:
- Уступи мне место, сынок…
Парень:
- Но мест полно, бабуля.
- А твоё нагретое…
Падаешь зимой на льду:
В 12 лет — ржешь, кидаешься снежками в друзей, которые тоже ржут.
В 32 года — остаёшься лежать до весны…
- Проклятая зима! Замки в машинах замерзают — открыть не могу.
- А ты кипяточком.
- Ты дурак, что ли? Представь, иду я по городу машины воровать и с чайником?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об алкоголе.