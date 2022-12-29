Холодно — это когда перед душем снимаешь носки последними: лучшие анекдоты о реалиях зимы

Украинцы и во время войны не теряют оптимизма и чувства юмора

В столь непростое время для всех украинцев главное — держаться на волне оптимизма. Очень хорошо с этой задачей помогают справляться анекдоты на военную тематику, которые высмеивают глупость российских военных.

А сегодня "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям подборкой позитивных шуток о зиме.

— Я без шапки хожу практически всегда. Если особо без ветра, то и в -25. И ничего. Когда последний раз болел, не помню. — Вот! А если б ходил в шапке, то помнил бы!

Сосульки как футболисты — постоянно падают и имеют на своем счету много голов.

Зима. Утро. Заходит бабуля в троллейбус, где сидит один молодой парень. Бабушка: - Уступи мне место, сынок… Парень: - Но мест полно, бабуля. - А твоё нагретое…

Падаешь зимой на льду: В 12 лет — ржешь, кидаешься снежками в друзей, которые тоже ржут. В 32 года — остаёшься лежать до весны…

- Проклятая зима! Замки в машинах замерзают — открыть не могу. - А ты кипяточком. - Ты дурак, что ли? Представь, иду я по городу машины воровать и с чайником?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об алкоголе.