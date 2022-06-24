Я так клево пою, что соседи начинают аплодировать по батарее: веселые шутки для хорошего настроения

Оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинцев

Украинский народ не сломить в сложных ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься. И пусть большинство шуток о неудачах российских оккупантов, есть среди них и "вечные" темы, не теряющие своей актуальности.

Наверняка каждый в своей жизни сталкивался с "вредными" соседями, которые "жизни не давали", стуча по батареям при даже небольшом шуме. "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям и собрал подборку позитивных шуток о соседях.

— Вася, а че это соседские куры перестали ходить в наш огород? — Ночью я разложил на грядках двадцать яиц, а утром на глазах у соседей собрал.

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— Знаешь, надо мной в квартире поселился чечеточник, и он каждый вечер бьет чечетку в своих туфлях с подковами на каблуках! Что посоветуешь? — Магниты на потолок…

Поражаюсь целеустремленности своих соседей сверху. До 21:30 что-то сверлили. Примерно в это время электричество отрубилось. Соседи начали стучать молотком…

— Сосед, скотина, постоянно что-то сверлит перфоратором. — Но когда-то же он отдыхает. — Когда отдыхает, он поет в караоке.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о деньгах.