Я так клево пою, что соседи начинают аплодировать по батарее: веселые шутки для хорошего настроения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 378
Украинский народ не сломить в сложных ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это отличный способ немного отвлечься. И пусть большинство шуток о неудачах российских оккупантов, есть среди них и "вечные" темы, не теряющие своей актуальности.
Наверняка каждый в своей жизни сталкивался с "вредными" соседями, которые "жизни не давали", стуча по батареям при даже небольшом шуме. "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям и собрал подборку позитивных шуток о соседях.
— Вася, а че это соседские куры перестали ходить в наш огород?
— Ночью я разложил на грядках двадцать яиц, а утром на глазах у соседей собрал.
— Знаешь, надо мной в квартире поселился чечеточник, и он каждый вечер бьет чечетку в своих туфлях с подковами на каблуках! Что посоветуешь?
— Магниты на потолок…
Поражаюсь целеустремленности своих соседей сверху. До 21:30 что-то сверлили. Примерно в это время электричество отрубилось. Соседи начали стучать молотком…
— Сосед, скотина, постоянно что-то сверлит перфоратором.
— Но когда-то же он отдыхает.
— Когда отдыхает, он поет в караоке.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о деньгах.