— А що ви так напряглись, як пенсіонери перед банкоматом? Прикольні жарти, які посміхнуть

Українці навіть у війну не втрачають оптимізму та почуття гумору! Фото: westwild.com.ua

Існують різні типи людей у віці: деякі з них радісні та сповнені життя, захоплюються спортом і ведуть активний спосіб життя, тоді як інші вважають за краще сперечатися, створювати скандали та часто сваритися у чергах чи навіть на вулиці. Проте всі з них мають одну спільну мету — насолити пенсійному фонду. Тільки одні мотають їм нерви, а інші у будь-який спосіб прагнуть продовжити собі життя, щоб довше отримувати пенсію.

"Телеграф" зібрав добірку кумедних анекдотів про пенсіонерів, яка подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день!

Пенсійний фонд – це найбільша фінансова піраміда. Гроші вкладають усі, а отримують лише ті, хто вижив!

- Чим зараз займаєшся? - Політичний оглядач, спортивний коментатор, кінокритик. - Вийшов на пенсію? - Так.

Хакери зламали електронні рахунки пенсійного фонду, але так і не зрозуміли, скільки вони вкрали грошей і коли їх отримають.

Після запеклої бійки у пенсійному фонді, вхід зі скандинавськими ціпками суворо заборонено.

- Семен Семеничу, чим на пенсії займетеся? - Ну, перші пару місяців тупо сидітиму в кріслі-гойдалці. - А потім? - А потім почну розгойдуватися.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про алкоголь, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.