— А що ви так напряглись, як пенсіонери перед банкоматом? Прикольні жарти, які посміхнуть
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Існують різні типи людей у віці: деякі з них радісні та сповнені життя, захоплюються спортом і ведуть активний спосіб життя, тоді як інші вважають за краще сперечатися, створювати скандали та часто сваритися у чергах чи навіть на вулиці. Проте всі з них мають одну спільну мету — насолити пенсійному фонду. Тільки одні мотають їм нерви, а інші у будь-який спосіб прагнуть продовжити собі життя, щоб довше отримувати пенсію.
"Телеграф" зібрав добірку кумедних анекдотів про пенсіонерів, яка подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день!
Пенсійний фонд – це найбільша фінансова піраміда. Гроші вкладають усі, а отримують лише ті, хто вижив!
- Чим зараз займаєшся?
- Політичний оглядач, спортивний коментатор, кінокритик.
- Вийшов на пенсію?
- Так.
Хакери зламали електронні рахунки пенсійного фонду, але так і не зрозуміли, скільки вони вкрали грошей і коли їх отримають.
Після запеклої бійки у пенсійному фонді, вхід зі скандинавськими ціпками суворо заборонено.
- Семен Семеничу, чим на пенсії займетеся?
- Ну, перші пару місяців тупо сидітиму в кріслі-гойдалці.
- А потім?
- А потім почну розгойдуватися.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про алкоголь, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.