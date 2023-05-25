Найтяжча форма депресії — це небажання пиячити…: кумедні жарти про алкоголь
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Більшість відзначають важливі дати за допомогою алкоголю. А посиденьки, як знаємо, рідко обходяться без міцних напоїв. У п'яному стані ми здатні на різні подвиги, які нерідко закінчуються курйозами.
У цьому матеріалі ми зібрали найкращі анекдоти про алкогольні напої та їх поціновувачів. Поки ви дочитаєте ці жарти до кінця, то станете п'яними без жодної краплі алкоголю!
Три чоловіки в барі п'ють і тут один з них непритомніє.
- Знаєш, за що я поважаю Сергія?
- За що?
- Він вміє вчасно зупинитись.
- Куме, а скільки вам треба випити, щоб у вас в крові було 2 проміле?
- Мені, куме, потрібно 2 дні не пити!
Насправді у всіх мікстурах основна діюча речовина — це спирт! Саме він знімає застуду. Все інше — смакові добавки!
Кафе поблизу лікарні. Щодня його відвідує мужик і замовляє дві склянки горілки. Пояснює буфетниці:
- Мій друг у лікарні, я п’ю за себе та за нього.
Вкотре приходить і замовляє лише одну склянку. Буфетниця:
- Невже друг помер?
- Та ні, я просто пити кинув.
- Мила, я піду з друзями погуляю.
- Тільки повертайся тверезий.
- Офігєть… Ну тоді до післязавтра.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про невдачі окупантів на фронті, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.