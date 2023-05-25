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Найтяжча форма депресії — це небажання пиячити…: кумедні жарти про алкоголь

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
konivjab.net Новина оновлена 25 травня 2023, 09:54

Жарти, які подарують заряд гарного настрою! Фото: konivjab.net

Більшість відзначають важливі дати за допомогою алкоголю. А посиденьки, як знаємо, рідко обходяться без міцних напоїв. У п'яному стані ми здатні на різні подвиги, які нерідко закінчуються курйозами.

У цьому матеріалі ми зібрали найкращі анекдоти про алкогольні напої та їх поціновувачів. Поки ви дочитаєте ці жарти до кінця, то станете п'яними без жодної краплі алкоголю!

Три чоловіки в барі п'ють і тут один з них непритомніє.

- Знаєш, за що я поважаю Сергія?

- За що?

- Він вміє вчасно зупинитись.

анекдот про алкоголь

- Куме, а скільки вам треба випити, щоб у вас в крові було 2 проміле?

- Мені, куме, потрібно 2 дні не пити!

анекдот про коньяк

Насправді у всіх мікстурах основна діюча речовина — це спирт! Саме він знімає застуду. Все інше — смакові добавки!

анекдот про горілку

Кафе поблизу лікарні. Щодня його відвідує мужик і замовляє дві склянки горілки. Пояснює буфетниці:

- Мій друг у лікарні, я п’ю за себе та за нього.

Вкотре приходить і замовляє лише одну склянку. Буфетниця:

- Невже друг помер?

- Та ні, я просто пити кинув.

анекдот про алкогольні напої

- Мила, я піду з друзями погуляю.

- Тільки повертайся тверезий.

- Офігєть… Ну тоді до післязавтра.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про невдачі окупантів на фронті, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Алкоголь #Жарти #Гумор #Анекдоти