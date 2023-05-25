Найтяжча форма депресії — це небажання пиячити…: кумедні жарти про алкоголь

Більшість відзначають важливі дати за допомогою алкоголю. А посиденьки, як знаємо, рідко обходяться без міцних напоїв. У п'яному стані ми здатні на різні подвиги, які нерідко закінчуються курйозами.

У цьому матеріалі ми зібрали найкращі анекдоти про алкогольні напої та їх поціновувачів. Поки ви дочитаєте ці жарти до кінця, то станете п'яними без жодної краплі алкоголю!

Три чоловіки в барі п'ють і тут один з них непритомніє. - Знаєш, за що я поважаю Сергія? - За що? - Він вміє вчасно зупинитись.

- Куме, а скільки вам треба випити, щоб у вас в крові було 2 проміле? - Мені, куме, потрібно 2 дні не пити!

Насправді у всіх мікстурах основна діюча речовина — це спирт! Саме він знімає застуду. Все інше — смакові добавки!

Кафе поблизу лікарні. Щодня його відвідує мужик і замовляє дві склянки горілки. Пояснює буфетниці: - Мій друг у лікарні, я п’ю за себе та за нього. Вкотре приходить і замовляє лише одну склянку. Буфетниця: - Невже друг помер? - Та ні, я просто пити кинув.

- Мила, я піду з друзями погуляю. - Тільки повертайся тверезий. - Офігєть… Ну тоді до післязавтра.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про невдачі окупантів на фронті, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.