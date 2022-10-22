Пенсія як "гра у кальмара". Гроші отримають лише ті, хто вижив: ці веселі анекдоти вас точно посміхнуть

Українці навіть у такий напружений час не втрачають оптимізму та почуття гумору

Якщо робити висновок зі швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти в основному на воєнну тематику, але є і "вічні" теми.

"Телеграф" зібрав смішні анекдоти про пенсії та пенсіонерів, які піднімуть настрій цього осіннього та похмурого дня.

Пенсіонер, прочитавши на упаковці крупи напис про те, що вона може містити сліди інших продуктів, каже продавчині: — А ви не маєте ікри минтаю зі слідами чорної ікри?

Дожити до пенсії – мрія. Прожити на пенсію – мистецтво!

- Організація у нас серйозна. Станеш одним із нас – зворотного шляху вже не буде. Вийти можна лише вперед ногами. - Офігіть! Хто ж ви такі? - Пенсіонери.

Цікавий факт: після виходу на пенсію дозволяється свистіти у будинку.

Коротко про мою пенсію: Пенсія у мене хороша, маленька, але хороша. З морепродуктів я можу дозволити собі сіль…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.