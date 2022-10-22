Пенсия как "игра в кальмара". Деньги получат только выжившие: эти веселые анекдоты вас точно улыбнут

Украинцы даже в такое напряженное время не теряют оптимизма и чувства юмора

Если делать вывод из скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем и не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки в основном на военную тематику, но есть и "вечные" темы.

"Телеграф" собрал смешные анекдоты про пенсии и пенсионеров, которые поднимут настроение в этот осенний и пасмурный день.

Пенсионер, прочитав на упаковке крупы надпись о том, что она может содержать следы других продуктов, говорит продавщице: — А у вас нет икры минтая со следами черной икры?

Дожить до пенсии — мечта. Прожить на пенсию — искусство!

— Организация у нас серьезная. Станешь одним из нас — обратного пути уже не будет. Выйти можно только вперёд ногами. — Офигеть! Кто же вы такие?! — Пенсионеры.

Интересный факт: после выхода на пенсию разрешается свистеть в доме.

Кратко о моей пенсии: Пенсия у меня хорошая, маленькая, но хорошая. Из морепродуктов я могу позволить себе соль…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.