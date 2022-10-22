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Пенсия как "игра в кальмара". Деньги получат только выжившие: эти веселые анекдоты вас точно улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Пенсия как "игра в кальмара". Деньги получат только выжившие: эти веселые анекдоты вас точно улыбнут Новость обновлена 22 октября 2022, 09:35

Украинцы даже в такое напряженное время не теряют оптимизма и чувства юмора

Если делать вывод из скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем и не скажешь, что в Украине идет война. Новые шутки в основном на военную тематику, но есть и "вечные" темы.

"Телеграф" собрал смешные анекдоты про пенсии и пенсионеров, которые поднимут настроение в этот осенний и пасмурный день.

Пенсионер, прочитав на упаковке крупы надпись о том, что она может содержать следы других продуктов, говорит продавщице:

— А у вас нет икры минтая со следами черной икры?

анекдот про пенсионера

Дожить до пенсии — мечта.

Прожить на пенсию — искусство!

анекдот про пенсию

— Организация у нас серьезная. Станешь одним из нас — обратного пути уже не будет. Выйти можно только вперёд ногами.

— Офигеть! Кто же вы такие?!

— Пенсионеры.

анекдот про пенсионный фонд

Интересный факт: после выхода на пенсию разрешается свистеть в доме.

шутка про пенсию и пенсионеров

Кратко о моей пенсии:

Пенсия у меня хорошая, маленькая, но хорошая. Из морепродуктов я могу позволить себе соль…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты