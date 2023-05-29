— А что это вы так напряглись, как пенсионеры перед банкоматом? Прикольные шутки, которые улыбнут

Украинцы даже в войну не теряют оптимизма и чувства юмора! Фото: westwild.com.ua

Существуют различные типы людей в возрасте: некоторые из них радостные и полны жизни, увлекаются спортом и ведут активный образ жизни, в то время как другие предпочитают спорить, создавать скандалы и часто ссориться в очередях или даже на улице. Однако у всех из них есть одна общая цель — насолить пенсионному фонду. Только одни мотают им нервы, а другие любыми способами стремятся продлить себе жизнь, чтобы дольше получать пенсию.

"Телеграф" собрал подборку уморительных анекдотов про пенсионеров, которая подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!

Пенсионный фонд — это самая большая финансовая пирамида. Деньги вкладывают все, а получают только выжившие!

- Чем сейчас занимаешься? - Политический обозреватель, спортивный комментатор, кинокритик. - Вышел на пенсию? - Да.

Хакеры взломали электронные счета пенсионного фонда, но так и не поняли, сколько они украли денег, и когда их получат…

После ожесточённо драки в пенсионном фонде, вход со скандинавскими палками строго запрещен.

— Семен Семеныч, чем на пенсии займетесь? — Ну, первые пару месяцев буду тупо сидеть в кресле-качалке. — А потом? — А потом начну раскачиваться.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об алкоголе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.