Укр

— А что это вы так напряглись, как пенсионеры перед банкоматом? Прикольные шутки, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
westwild.com.ua Новость обновлена 29 мая 2023, 10:46

Украинцы даже в войну не теряют оптимизма и чувства юмора! Фото: westwild.com.ua

Существуют различные типы людей в возрасте: некоторые из них радостные и полны жизни, увлекаются спортом и ведут активный образ жизни, в то время как другие предпочитают спорить, создавать скандалы и часто ссориться в очередях или даже на улице. Однако у всех из них есть одна общая цель — насолить пенсионному фонду. Только одни мотают им нервы, а другие любыми способами стремятся продлить себе жизнь, чтобы дольше получать пенсию.

"Телеграф" собрал подборку уморительных анекдотов про пенсионеров, которая подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!

Пенсионный фонд — это самая большая финансовая пирамида. Деньги вкладывают все, а получают только выжившие!

анекдот про пенсию

- Чем сейчас занимаешься?

- Политический обозреватель, спортивный комментатор, кинокритик.

- Вышел на пенсию?

- Да.

анекдот про пенсионный фонд

Хакеры взломали электронные счета пенсионного фонда, но так и не поняли, сколько они украли денег, и когда их получат…

анекдот про пенсионерок

После ожесточённо драки в пенсионном фонде, вход со скандинавскими палками строго запрещен.

анекдот про пенсионеров

— Семен Семеныч, чем на пенсии займетесь?

— Ну, первые пару месяцев буду тупо сидеть в кресле-качалке.

— А потом?

— А потом начну раскачиваться.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об алкоголе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Пенсионеры #Шутки #Юмор #Пенсия #Анекдоты