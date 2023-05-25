Самая тяжелая форма депрессии — это нежелание пьянствовать...: забавные шутки об алкоголе
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Большинство отмечает важные даты с помощью алкоголя. А посиделки, как знаем, редко обходятся без крепких напитков. В пьяном состоянии мы способны на разные подвиги, которые нередко заканчиваются курьезами.
В этом материале мы собрали самые лучшие анекдоты об алкогольных напитках и их ценителях. Пока вы дочитаете эти шутки до конца, станете пьяными без всякой капли алкоголя!
Трое мужчин в баре пьют и тут один из них теряет сознание.
– Знаешь, за что я уважаю Сергея?
– За что?
– Он умеет вовремя остановиться.
- Кум, а сколько вам нужно выпить, чтобы у вас в крови было 2 промилле?
- Мне, кум, нужно 2 дня не пить!
На самом деле, во всех микстурах основное действующее вещество — это спирт! Именно он снимает простуду. Все остальное – вкусовые добавки!
Кафе возле больницы. Ежедневно его навещает мужик и заказывает два стакана водки. Объясняет буфетчице:
– Мой друг в больнице, я пью за себя и за него.
Еще раз приходит и заказывает только один стакан. Буфетчица:
– Неужели друг умер?
– Да нет, я просто пить бросил.
- Милая, я пойду с друзьями погуляю.
- Только возвращайся трезвый.
- Офигеть… Ну тогда до послезавтра.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о неудачах оккупантов на фронте, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.