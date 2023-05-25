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Самая тяжелая форма депрессии — это нежелание пьянствовать...: забавные шутки об алкоголе

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
konivjab.net Новость обновлена 25 мая 2023, 09:54

Шутки, которые подарят заряд хорошего настроения! Фото: konivjab.net

Большинство отмечает важные даты с помощью алкоголя. А посиделки, как знаем, редко обходятся без крепких напитков. В пьяном состоянии мы способны на разные подвиги, которые нередко заканчиваются курьезами.

В этом материале мы собрали самые лучшие анекдоты об алкогольных напитках и их ценителях. Пока вы дочитаете эти шутки до конца, станете пьяными без всякой капли алкоголя!

Трое мужчин в баре пьют и тут один из них теряет сознание.

– Знаешь, за что я уважаю Сергея?

– За что?

– Он умеет вовремя остановиться.

анекдот об алкоголе

- Кум, а сколько вам нужно выпить, чтобы у вас в крови было 2 промилле?

- Мне, кум, нужно 2 дня не пить!

анекдот о коньяке

На самом деле, во всех микстурах основное действующее вещество — это спирт! Именно он снимает простуду. Все остальное – вкусовые добавки!

анекдот о водке

Кафе возле больницы. Ежедневно его навещает мужик и заказывает два стакана водки. Объясняет буфетчице:

– Мой друг в больнице, я пью за себя и за него.

Еще раз приходит и заказывает только один стакан. Буфетчица:

– Неужели друг умер?

– Да нет, я просто пить бросил.

анекдот об алкогольных напитках

- Милая, я пойду с друзьями погуляю.

- Только возвращайся трезвый.

- Офигеть… Ну тогда до послезавтра.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о неудачах оккупантов на фронте, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Алкоголь #Шутки #Юмор #Анекдоты