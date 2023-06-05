Грешники после смерти попадают в общественный транспорт, в 8 утра, навечно: смешные шутки на день

Вполне возможно в этих шутках вы найдете и себя.

Понедельник и так день тяжелый, а когда он начинается в забитой маршрутке или метро, то и вовсе кажется, что хуже быть уже не может. Однако в переполненном транспорте бывает случаются много интересных, забавных и очень смешных ситуаций, которые в итоге поднимают настроение на весь день.

"Телеграф" составил подборку уморительных шуток, которые могли произойти только в общественном транспорте. Читайте, улыбайтесь и поднимайте себе настроение.

Автобус остановился у остановки. Туда кое-как пропихалась огромная толпа людей. Все едут, толкаются, спотыкаются. И вдруг одна женщина как заорёт: — ААААААААААААА!!! — поворачивается и кричит на маленького мальчика: "АХ ТЫ МЕРЗАВЕЦ!" Его мама испуганно на него посмотрела и вскрикнула: — Что, что ты сделал?! А мальчик спокойно ответил: — Она мне на ногу наступила, а я её за попу укусил.

— Ты почему место в транспорте не уступаешь? — Бабки в жизни не главное!

Кто-нибудь мне объяснит, зачем эти петельки на верхних поручнях автобуса, если у меня не пролезает туда голова?

Никто еще не умер от того, что не сходил в душ, перед тем как ехать в общественном транспорте. А жаль.

Выход из маршрутки похож на роды: весь мокрый, не хватает кислорода, хочется орать.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о пенсионерах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.