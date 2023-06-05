Грішники після смерті потрапляють у громадський транспорт, о 8-й ранку, назавжди: смішні жарти на день

Цілком можливо у цих жартах ви знайдете і себе.

Понеділок і так день важкий, а коли він починається у забитій маршрутці чи метро, то й зовсім здається, що гірше бути вже не може. Однак у переповненому транспорті буває багато цікавих, кумедних і дуже смішних ситуацій, які в результаті підіймають настрій на весь день.

"Телеграф" склав добірку жартівливих жартів, які могли статися тільки в громадському транспорті. Читайте, посміхайтеся та підіймайте собі настрій.

Автобус зупинився біля зупинки. Туди сяк-так пропихався величезний натовп. Усі їдуть, штовхаються, спотикаються. І раптом одна жінка як закричить: - АААААААААААААА!!! — Повертається і кричить на маленького хлопчика: "АХ ТИ МЕРЗАВЕЦЬ!" Його мама злякано на нього подивилася і скрикнула: — Що ти зробив?! А хлопчик спокійно відповів: - Вона мені на ногу наступила, а я її за попу вкусив.

— Ти чому місце у транспорті не поступаєшся? - Бабки в житті не головне!

Хто мені пояснить, навіщо ці петельки на верхніх поручнях автобуса, якщо в мене не пролазить туди голова?

Ніхто ще не помер від того, що не сходив у душ, перед тим як їхати у громадському транспорті. А шкода.

Вихід із маршрутки схожий на пологи: весь мокрий, не вистачає кисню, хочеться кричати.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про пенсіонерів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.