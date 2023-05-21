У 2023 році росія розпадеться на дві частини — р та ф: смішні жарти на злобу дня
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Усі українці зіштовхнулися із серйозними труднощами у четвер, 24 лютого 2022 року. Російські війська нахабно вдерлися на нашу територію, проте вже понад рік ми успішно чинимо опір їм на всіх фронтах. Навіть у ці складні часи ми сміливо висміюємо окупантів.
"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі про невдачі росіян та успіхи ВСУ на фронті, які обов'язково піднімуть настрій всім українцям!
Російська мова — це діалект, який виник у результаті спроб монгольської орди вивчити українську.
Увага Брейк Ньюс! На противагу Леопардам, лукашенко подарує росіянам роту тракторів Білорусь, два Белази і чотири відра посівної картоплі.
Зустрілися дві росіянки. Одна іншій:
- А твій п’є?
- Перестав.
- Давно?
- Місяць назад.
- Слава Богу.
- Та ні… Царство небесне, а слава ЗСУ!
24.02.2022:
Танки в Україні:(((
24.02.2023:
Танки в Україні:)))
Хочу звернутися до батьків, попросіть дітей вітатися "Добрий ранок" а не "росіянам 3,14зда". Вчителька 2-го класу.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про день народження, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.