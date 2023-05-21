У 2023 році росія розпадеться на дві частини — р та ф: смішні жарти на злобу дня

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою!

Усі українці зіштовхнулися із серйозними труднощами у четвер, 24 лютого 2022 року. Російські війська нахабно вдерлися на нашу територію, проте вже понад рік ми успішно чинимо опір їм на всіх фронтах. Навіть у ці складні часи ми сміливо висміюємо окупантів.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі про невдачі росіян та успіхи ВСУ на фронті, які обов'язково піднімуть настрій всім українцям!

Російська мова — це діалект, який виник у результаті спроб монгольської орди вивчити українську.

Увага Брейк Ньюс! На противагу Леопардам, лукашенко подарує росіянам роту тракторів Білорусь, два Белази і чотири відра посівної картоплі.

Зустрілися дві росіянки. Одна іншій: - А твій п’є? - Перестав. - Давно? - Місяць назад. - Слава Богу. - Та ні… Царство небесне, а слава ЗСУ!

24.02.2022: Танки в Україні:((( 24.02.2023: Танки в Україні:)))

Хочу звернутися до батьків, попросіть дітей вітатися "Добрий ранок" а не "росіянам 3,14зда". Вчителька 2-го класу.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про день народження, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.