До отпуска осталось… ноль нервов: юморные анекдоты про отдых от работы

Из-за войны в Украине в последнее время весь украинский юмор построен на военной тематике, однако мы предлагаем вам на несколько минут вернуться в мирное время, и почитать юморные анекдоты на "вечные темы".

"Телеграф" представляем вашему вниманию подборку шуток об отпуске и отдыхающих, которые обязательно поднимут настроение всем без исключения. А может быть, многие в этих шутках узнают самого себя.

В отпуск надо уходить или так, чтобы никто не понял, что без тебя можно обойтись, или так, чтобы все поняли, что без тебя обойтись невозможно.

Я понял, что отдых в этом турецком отеле будет удачным, когда увидел, что табло бара на пляже не показывает ни температуру воздуха или воды, ни время… Оно показывает только текущую дату…

Отдыхать надо ехать в какую-нибудь "дыру". Возвращаешься, смотришь — а дома-то как хорошо…

Парень долго решает куда поехать в отпуск: в Лас-Вегас или в Лос-Анджелес. Звонит в тур-бюро. Ему говорят: — В Лас-Вегас билет стоит 300 долларов. — А как насчет Лос-Анджелеса? — Кстати, в Лос-Анджелес билет стоит всего 99 долларов, но с пересадкой! — С пересадкой где? — В Лас-Вегасе.

Сидим с женой и спорим, где лучше отдыхать: на Лазурном берегу или на Мальдивах? Найден консенсус — едем к её маме на дачу, пропалывать картошку.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о маршрутках, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.