Планировать отпуск очень легко: начальник говорит - когда, а жена - где: юморные шутки для тех, кто мечтает отдохнуть

Пусть ваш день будет наполнен только позитивом с нашими свежими шутками

С самого начала российского вторжения в сети стало появляться много остроумных анекдотов о смерти российских оккупантов. Однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности. К примеру, об отпусках.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты об отпуске и отдыхе от работы, которые обязательно поднимут настроение всем без исключения. А может быть, многие в этих шутках увидят себя.

- Любимый, никак не могу решить: какой купальник купить – открытый или закрытый? - Конечно, закрытый – только с дырочками для глаз.

- Командир, мне в отпуск надо — жена должна родить. Командир отпускает. Через неделю солдат возвращается. - Ну, кто родился – сын или дочь? - Через девять месяцев узнаем.

В санатории: – Девушка, позвольте с вами познакомиться! – На одну ночь? Или на две? – Что вы! Я ведь джентльмен. До самого конца отпуска!

Сотрудники офиса сидят, работают до 10 вечера, а одна мадам идет в 18.00, один день так, второй, третий. В конце концов один сотрудник спрашивает у начальника: – Почему она идет в 6, а мы до 10 сидим? – Да она же в отпуске!

Муж и жена собираются в отпуск. - Детей отправим к маме, — говорит жена, — собаку и попугая отдадим тете Соне, кошку возьмет дворник. Муж задумчиво смотрит в окно: - Если в квартире будет так тихо, зачем вообще куда-то ехать?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.