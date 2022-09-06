Планировать отпуск очень легко: начальник говорит - когда, а жена - где: юморные шутки для тех, кто мечтает отдохнуть
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С самого начала российского вторжения в сети стало появляться много остроумных анекдотов о смерти российских оккупантов. Однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности. К примеру, об отпусках.
В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты об отпуске и отдыхе от работы, которые обязательно поднимут настроение всем без исключения. А может быть, многие в этих шутках увидят себя.
- Любимый, никак не могу решить: какой купальник купить – открытый или закрытый?
- Конечно, закрытый – только с дырочками для глаз.
- Командир, мне в отпуск надо — жена должна родить.
Командир отпускает. Через неделю солдат возвращается.
- Ну, кто родился – сын или дочь?
- Через девять месяцев узнаем.
В санатории:
– Девушка, позвольте с вами познакомиться!
– На одну ночь? Или на две?
– Что вы! Я ведь джентльмен. До самого конца отпуска!
Сотрудники офиса сидят, работают до 10 вечера, а одна мадам идет в 18.00, один день так, второй, третий. В конце концов один сотрудник спрашивает у начальника:
– Почему она идет в 6, а мы до 10 сидим?
– Да она же в отпуске!
Муж и жена собираются в отпуск.
- Детей отправим к маме, — говорит жена, — собаку и попугая отдадим тете Соне, кошку возьмет дворник.
Муж задумчиво смотрит в окно:
- Если в квартире будет так тихо, зачем вообще куда-то ехать?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.