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Планировать отпуск очень легко: начальник говорит - когда, а жена - где: юморные шутки для тех, кто мечтает отдохнуть

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Планировать отпуск очень легко: начальник говорит - когда, а жена - где: юморные шутки для тех, кто мечтает отдохнуть

Пусть ваш день будет наполнен только позитивом с нашими свежими шутками

С самого начала российского вторжения в сети стало появляться много остроумных анекдотов о смерти российских оккупантов. Однако не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности. К примеру, об отпусках.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты об отпуске и отдыхе от работы, которые обязательно поднимут настроение всем без исключения. А может быть, многие в этих шутках увидят себя.

- Любимый, никак не могу решить: какой купальник купить – открытый или закрытый?

- Конечно, закрытый – только с дырочками для глаз.

анекдот об отпуске

- Командир, мне в отпуск надо — жена должна родить.

Командир отпускает. Через неделю солдат возвращается.

- Ну, кто родился – сын или дочь?

- Через девять месяцев узнаем.

анекдот об отпуске

В санатории:

– Девушка, позвольте с вами познакомиться!

– На одну ночь? Или на две?

– Что вы! Я ведь джентльмен. До самого конца отпуска!

анекдот об отпуске

Сотрудники офиса сидят, работают до 10 вечера, а одна мадам идет в 18.00, один день так, второй, третий. В конце концов один сотрудник спрашивает у начальника:

– Почему она идет в 6, а мы до 10 сидим?

– Да она же в отпуске!

анекдот об отпуске

Муж и жена собираются в отпуск.

- Детей отправим к маме, — говорит жена, — собаку и попугая отдадим тете Соне, кошку возьмет дворник.

Муж задумчиво смотрит в окно:

- Если в квартире будет так тихо, зачем вообще куда-то ехать?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

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#Отпуск #Шутки #Юмор #Анекдоты