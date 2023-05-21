Укр

В 2023 году россия распадется на две части — р и ф: смешные шутки на злобу дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Telegram-канал "Орестократія" Новость обновлена 21 мая 2023, 09:35

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения!

Все украинцы столкнулись с серьезными трудностями в четверг, 24 февраля 2022 года. Российские войска нагло ворвались на нашу территорию, однако уже более года мы успешно сопротивляемся им на всех фронтах. Даже в эти сложные времена мы смело высмеиваем оккупантов.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети о неудачах россиян и успехи ВСУ на фронте, которые обязательно поднимут настроение всем украинцам!

Русский язык — это диалект, возникший в результате попыток монгольской орды изучить украинский.

анекдот о мертвых россиянах

Внимание Брейк Ньюс! В противовес Леопардам, лукашенко подарит россиянам роту тракторов Беларусь, два Белаза и четыре ведра посевного картофеля.

анекдот о россиянах

Встретились две россиянки. Одна другой:

- А твой пьет?

- Перестал.

- Давно?

- Месяц назад.

- Слава Богу.

- Да нет… Царство небесное, а слава ВСУ!

анекдот об оккупантах

24.02.2022:

Танки в Украине:(((

24.02.2023:

Танки в Украине:)))

шутка о россиянине

Хочу обратиться к родителям, попросите детей здороваться "Доброе утро" а не "россиянам 3,14зда". Учительница 2-го класса.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о дне рождении, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Россия #Война #Шутки #Юмор #Анекдоты