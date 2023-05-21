В 2023 году россия распадется на две части — р и ф: смешные шутки на злобу дня
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Все украинцы столкнулись с серьезными трудностями в четверг, 24 февраля 2022 года. Российские войска нагло ворвались на нашу территорию, однако уже более года мы успешно сопротивляемся им на всех фронтах. Даже в эти сложные времена мы смело высмеиваем оккупантов.
"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети о неудачах россиян и успехи ВСУ на фронте, которые обязательно поднимут настроение всем украинцам!
Русский язык — это диалект, возникший в результате попыток монгольской орды изучить украинский.
Внимание Брейк Ньюс! В противовес Леопардам, лукашенко подарит россиянам роту тракторов Беларусь, два Белаза и четыре ведра посевного картофеля.
Встретились две россиянки. Одна другой:
- А твой пьет?
- Перестал.
- Давно?
- Месяц назад.
- Слава Богу.
- Да нет… Царство небесное, а слава ВСУ!
24.02.2022:
Танки в Украине:(((
24.02.2023:
Танки в Украине:)))
Хочу обратиться к родителям, попросите детей здороваться "Доброе утро" а не "россиянам 3,14зда". Учительница 2-го класса.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о дне рождении, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.