В 2023 году россия распадется на две части — р и ф: смешные шутки на злобу дня

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения!

Все украинцы столкнулись с серьезными трудностями в четверг, 24 февраля 2022 года. Российские войска нагло ворвались на нашу территорию, однако уже более года мы успешно сопротивляемся им на всех фронтах. Даже в эти сложные времена мы смело высмеиваем оккупантов.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети о неудачах россиян и успехи ВСУ на фронте, которые обязательно поднимут настроение всем украинцам!

Русский язык — это диалект, возникший в результате попыток монгольской орды изучить украинский.

Внимание Брейк Ньюс! В противовес Леопардам, лукашенко подарит россиянам роту тракторов Беларусь, два Белаза и четыре ведра посевного картофеля.

Встретились две россиянки. Одна другой: - А твой пьет? - Перестал. - Давно? - Месяц назад. - Слава Богу. - Да нет… Царство небесное, а слава ВСУ!

24.02.2022: Танки в Украине:((( 24.02.2023: Танки в Украине:)))

Хочу обратиться к родителям, попросите детей здороваться "Доброе утро" а не "россиянам 3,14зда". Учительница 2-го класса.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о дне рождении, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.