З настанням літа став відносити себе до мангалоїдної раси: смішні жарти для гарного настрою

Читайте смішні анекдоти та жарти та підіймайте собі настрій

За останні три місяці гумор українців дещо змінився. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

Оскільки з настанням літа активізувався і шашличний сезон, "Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час і посміхнутися жартам про пікніки на природі.

Коли ви стоїте біля мангалу і кажете людині: "Переверни!", "Полів водою!", "Це не той відтінок, жар ще!", "Колір повинен бути темнішим, ще темнішим!" — Ви арт-директор шашлику.

Смажити шашлик – це суто чоловіча справа! А ось купити, обробити, замаринувати, нанизати м’ясо на шампури, купити чоловікові пиво, приготувати гарнір і подивитись, щоб шашлик не згорів — це вже можна й жінці довірити.

Як ви думаєте — навіщо при смаженні шашлику махають опахалом над вугіллям? Думаєте, вугілля роздмухують? А ось і ні. Це щоб сусіди слиною давилися!

Закони багаття: 1. Дров та сірників немає. 2. Якщо і є, щось одне. 3. Якщо є і те, й інше, то або дрова сирі, або сірник останній. 4. Де ви там і дим.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про будильник з ранку.