росія — це "велика" країна з непередбачуваним минулим: як українці жартують про росіян

Український народ — непереможний, бо вміє сміятися навіть під час війни

Якщо робити висновок із кількості та швидкості появи серед українського населення нових анекдотів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. На це натякає лише той факт, що нові жарти здебільшого на військову тематику.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти, меми та смішні картинки про росію. Представляємо нашим читачам народну творчість із мережі.

Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.