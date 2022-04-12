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росія — це "велика" країна з непередбачуваним минулим: як українці жартують про росіян

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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росія — це "велика" країна з непередбачуваним минулим: як українці жартують про росіян Новина оновлена 12 квітня 2022, 15:12

Український народ — непереможний, бо вміє сміятися навіть під час війни

Якщо робити висновок із кількості та швидкості появи серед українського населення нових анекдотів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. На це натякає лише той факт, що нові жарти здебільшого на військову тематику.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти, меми та смішні картинки про росію. Представляємо нашим читачам народну творчість із мережі.

Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.

Теги:
#Сміх #Гумор #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти