росія — це "велика" країна з непередбачуваним минулим: як українці жартують про росіян
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Якщо робити висновок із кількості та швидкості появи серед українського населення нових анекдотів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. На це натякає лише той факт, що нові жарти здебільшого на військову тематику.
У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти, меми та смішні картинки про росію. Представляємо нашим читачам народну творчість із мережі.
Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.