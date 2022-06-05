Звук будильника — найкраще снодійне вранці: кумедні анекдоти для гарного настрою

Український народ не зламати навіть у складних та стресових ситуаціях.

Українці – це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху, і гумор у цьому лише допомагає, адже це надійний щит для мозку та гарний спосіб трохи відволіктися. "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день.

Читайте смішні анекдоти та жарти та підіймайте собі настрій.

Ти тільки вдумайся в той факт, що будильник на телефоні це дзвінок тебе вчорашнього собі завтрашньому!

Матюкатися крізь сльози — це нормально. Особливо коли встановлюєш будильник на шосту ранку.

Маленькі хитрощі. Ви краще виспитеся, якщо поставите будильник не на 06:00, а, наприклад, на сходовий майданчик у під’їзді.

Люди, що встають із ліжка за першим сигналом будильника, небезпечні. Хто знає, на що вони ще здатні!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.