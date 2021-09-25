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Ваш настрій однозначно покращиться: гуморні жарти на ранок

Автор
Анна Барабан
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Ваш настрій однозначно покращиться: гуморні жарти на ранок

Підбірка прикольних анекдотів для підняття вашого настрою.

У ресторані два хлопця спостерігають за двома дівчатами.

- Може, підійдемо, познайомимося? — питає один.

- Так, але трохи пізніше. Нехай спершу розплатяться ...

Заходить в бар абсолютно оголена жінка. Підходить до барної стійки, сідає ... Бармен на неї уважно дивиться.

Вона йому: — Ну чо втупився? Голої жінки ніколи не бачив?

Він: — Та жінку-то я бачив. Мені просто цікаво, звідки ви гроші діставати будете ...

Хлопець викрав свою кохану. Опівночі він повів її через вікно і на таксі повіз на вокзал. Приїхавши на місце, він запитує у водія:

- Скільки я вам винен?

- Нічого, батько нареченої вже розрахувався.

У нашій країні, навіть коли у нас буде чіп в лобі, від нас все одно вимагатимуть його паперову копію.

- Фрося, тебе повнить це плаття!

- Ой, подружка, моя дорога, а я все грішила на чебуреки!