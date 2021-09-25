Ваш настрій однозначно покращиться: гуморні жарти на ранок
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У ресторані два хлопця спостерігають за двома дівчатами.
- Може, підійдемо, познайомимося? — питає один.
- Так, але трохи пізніше. Нехай спершу розплатяться ...
Заходить в бар абсолютно оголена жінка. Підходить до барної стійки, сідає ... Бармен на неї уважно дивиться.
Вона йому: — Ну чо втупився? Голої жінки ніколи не бачив?
Він: — Та жінку-то я бачив. Мені просто цікаво, звідки ви гроші діставати будете ...
Хлопець викрав свою кохану. Опівночі він повів її через вікно і на таксі повіз на вокзал. Приїхавши на місце, він запитує у водія:
- Скільки я вам винен?
- Нічого, батько нареченої вже розрахувався.
У нашій країні, навіть коли у нас буде чіп в лобі, від нас все одно вимагатимуть його паперову копію.
- Фрося, тебе повнить це плаття!
- Ой, подружка, моя дорога, а я все грішила на чебуреки!