Укр

Почти 19 тысяч заболевших: антилидеры рейтинга смертности от "короны" в Украине

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Позитивный тест на коронавирус Новость обновлена 14 октября 2021, 08:50
Позитивный тест на коронавирус

От коронавируса за время пандемии умерли 59 935 человек.

В Украине снова выросло количество новых случаев инфицирования коронавирусом. На утро 14 октября в Минздраве отчитались про 18881 заболевших (накануне фиксировали 16309 случая). Среди них — 1748 детей и 368 сотрудников медучреждений.

Об этом сообщает министерство в утренней статистике.

За прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировали — 4633 (сутками ранее — 4901)
  • умерли — 412 (до этого — 471)
  • выздоровели — 7630 (накануне — 6462).
  • сделано тестов на коронавирус — 117 246.

Подобные показатели заболеваемости фиксировали в начале апреля прошлого года.

Больше случаев зафиксировали 9 апреля 2021
Больше случаев зафиксировали 9 апреля 2021

Отметим, что смертность в этой волне коронавируса практически достигла пиковых показателей весенней волны COVID-19 в апреле этого года.

Прирост смертности от коронавируса по дням
Прирост смертности от коронавируса по дням

Наибольшее количество новых заболевших остается в таких регионах:

  • Харьковская область — 1665
  • Днепропетровская область — 1232
  • Одесская область — 1191 инфицирование.

Больше всего смертей на Донетчине — 38, Днепропетровщине — 36 и в Одесской области — 34 летальных случая.

Ранее "Телеграф" писал, что эти области находятся зоне риска по коронавирусу из-за большого количества заболевших и загруженности коек. Ученые спрогнозировали увеличение количества случаев по Украине до 26 тысяч в сутки.

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Covid-19
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