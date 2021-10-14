Почти 19 тысяч заболевших: антилидеры рейтинга смертности от "короны" в Украине
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От коронавируса за время пандемии умерли 59 935 человек.
В Украине снова выросло количество новых случаев инфицирования коронавирусом. На утро 14 октября в Минздраве отчитались про 18881 заболевших (накануне фиксировали 16309 случая). Среди них — 1748 детей и 368 сотрудников медучреждений.
Об этом сообщает министерство в утренней статистике.
За прошедшие сутки в Украине:
- госпитализировали — 4633 (сутками ранее — 4901)
- умерли — 412 (до этого — 471)
- выздоровели — 7630 (накануне — 6462).
- сделано тестов на коронавирус — 117 246.
Подобные показатели заболеваемости фиксировали в начале апреля прошлого года.
Отметим, что смертность в этой волне коронавируса практически достигла пиковых показателей весенней волны COVID-19 в апреле этого года.
Наибольшее количество новых заболевших остается в таких регионах:
- Харьковская область — 1665
- Днепропетровская область — 1232
- Одесская область — 1191 инфицирование.
Больше всего смертей на Донетчине — 38, Днепропетровщине — 36 и в Одесской области — 34 летальных случая.
Ранее "Телеграф" писал, что эти области находятся зоне риска по коронавирусу из-за большого количества заболевших и загруженности коек. Ученые спрогнозировали увеличение количества случаев по Украине до 26 тысяч в сутки.