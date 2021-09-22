Ковідом в Україні перехворіла вже половина населення, це призупинить нову хвилю хвороби, - лікар

Тарас Жиравецький вважає, що близько половини українців уже мають імунітет від коронавірусу, бо перехворіли

В Україні на коронавірус перехворіло близько 50% мешканців, що може вплинути на нову хвилю та зробити її менш критичною. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив головний лікар одного з медичних центрів Львова, медичний блогер Тарас Жиравецький.

Як нагадав лікар, у липні цього року в Україні проводилося дослідження наявності антитіл до Covid-19 серед громадян. За даними Центру громадського здоров’я, результат становить не менше 40%. Тож наразі, вважає Жиравецький, українців, які перехворіли на коронавірус, може бути близько половини.

"Якщо вважати, що в нас неофіційно перехворіло десь 50% населення, це може призупинити нинішню хвилю. Тобто ситуація може бути не настільки критичною. Адже той, хто перехворів, має шанс захворіти вдруге з вірогідністю менше 1%", — заявив медик.

Лікар прогнозує, що спад коронавірусу в Україні можливий лише за умови, що перехворіє якомога більше громадян.

"Якщо 80% дорослого населення перехворіє у різній формі, то в нашій ситуації ми можемо мати зменшення випадків захворювання, — зазначив Жиравецький. — Але я думаю, що навіть після того, як зникне коронавірус, імовірно нам рекомендуватимуть вакцинуватися раз на півроку чи раз на рік. Бо треба дочекатися, поки перехворіє вся Індія, Китай, інші великі країни, в яких ще невелика кількість людей перенесла ковід".

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Крім того, медик додає, що навіть вакцинація 100% населення не буде означати перемогу над коронавірусною хворобою.

"Колективний імунітет, якщо ми говоримо про цю хворобу, цю ситуацію і пандемію, не настає від вакцинації. Колективний імунітет настає, тільки якщо ми перехворіємо. А вакцинація – один із методів боротьби. Так само як маски, антисептики, соціальна дистанція, тестування, ізоляція і локдаун", — розповів Жиравецький.

Також він закликав пам’ятати про те, що антитіла виробляються лише за 14 днів після отримання другої дози вакцини. Тож, за словами лікаря, близько 1,5 місяця після отримання першої дози вакцини людина є незахищеною.

Нагадаємо, вся Україна офіційно переходить у "жовту" зону епідемічних обмежень. Відповідні заборони починають діяти з четверга, 23 вересня.