Інфекціоніст Голубовська не вакцинувалась від коронавірусу: причина

Відомий в Україні медик вважає, що поки вона може не робити щеплення від ковіду

Відомий в Україні лікар-інфекціоніст — професор Ольга Голубовська — вирішила не робити щеплення від коронавірусу.

Про причини цього рішення медик розповіла в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами Голубовської, вона не вакцинувалась від ковіду, так як вже перехворіла їм і має високі титри нейтралізуючих антитіл. На думку інфекціоніста, щеплення поки не потрібні тим людям, які перенесли COVID-19 у важкій або середній формах не раніше півроку назад. По закінченню цього часу, каже Голубовська, все ж варто зробити щеплення.

А ось тим, хто не хворів коронавірусом, продовжує медик, пройти повний курс імунізації потрібно обов’язково.

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, хто вмирає від коронавірусу в Україні частіше за інших.

Нагадаємо, в Україні кількість громадян, які повністю завершили курс вакцинації перевищує 5,1 мільйона. При цьому в багатьох українців, особливо з різними супутніми захворюваннями, все ще виникає питання — чи варто вакцинуватися. Про протипоказання і міфи читайте в матеріалі "Телеграфа".