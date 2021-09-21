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Інфекціоніст Голубовська не вакцинувалась від коронавірусу: причина

Автор
Олена Волкова
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Ольга Голубовська не зробила щеплення і розповіла, за якої умови його можна не робити іншим Новина оновлена 21 вересня 2021, 13:39
Ольга Голубовська не зробила щеплення і розповіла, за якої умови його можна не робити іншим

Відомий в Україні медик вважає, що поки вона може не робити щеплення від ковіду

Відомий в Україні лікар-інфекціоніст — професор Ольга Голубовська — вирішила не робити щеплення від коронавірусу.

Про причини цього рішення медик розповіла в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами Голубовської, вона не вакцинувалась від ковіду, так як вже перехворіла їм і має високі титри нейтралізуючих антитіл. На думку інфекціоніста, щеплення поки не потрібні тим людям, які перенесли COVID-19 у важкій або середній формах не раніше півроку назад. По закінченню цього часу, каже Голубовська, все ж варто зробити щеплення.

А ось тим, хто не хворів коронавірусом, продовжує медик, пройти повний курс імунізації потрібно обов’язково.

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, хто вмирає від коронавірусу в Україні частіше за інших.

Нагадаємо, в Україні кількість громадян, які повністю завершили курс вакцинації перевищує 5,1 мільйона. При цьому в багатьох українців, особливо з різними супутніми захворюваннями, все ще виникає питання — чи варто вакцинуватися. Про протипоказання і міфи читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Ольга Голубовська #Карантин в Україні
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