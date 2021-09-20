Майже всі госпіталізовані з коронавірусом українці не отримували жодної дози вакцини

Переважна більшість важких випадків COVID-19 фіксується серед невакцинованих громадян.

В Україні з настанням осені зростає число нових госпіталізацій через інфікування коронавірусів. Лише за неділю, 19 вересня, таких було понад 1,2 тисячі осіб. У МОЗ же кажуть, що переважна більшість з них не вакциновані.

Про це заявив головний санлікар України Ігор Кузин, передає пресслужба міністерства.

За його словами, 98,1% громадян, які за останні три місяці потрапили в лікарню через важку форми COVID-19 не отримували щеплень від коронавірусу.

Він додав, що лише за минулий тиждень число нових випадків інфікування коронавірусів виросло у два рази. У зоні особливого ризику продовжують залишатися люди похилого віку, а також люди з супутніми захворюваннями та ті, кому доводиться багато контактувати з іншими людьми.

Разом з тим, за словами Кузіна, в Україні станом на понеділок хоча б одну дозу вакцини отримали понад 6,3 мільйона українців, з них повний курс вакцинації пройшли понад 5,1 мільйона осіб.

Він закликав жителів активніше приходити на вакцинацію і запевнив, що в країні є ще близько 11 мільйонів доз вакцин різних виробників.

Як повідомлялося раніше, Україна може незабаром перейти в "жовту" зону карантину, у зв’язку з чим "Телеграф" нагадував, з якими обмеженнями знову доведеться зіткнутися українцям.