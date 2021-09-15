Україна наближається до карантину: що можна і не можна буде робити в "жовтій" зоні

Для вакцинованих будуть поблажки

З кожним днем в Україні все сильніше зростає добове число нових випадків зараження коронавірусом, і вже з наступного тижня області можуть почати переводити на карантинні зони.

"Телеграф" вирішив зібрати інформацію, що чекати українцям від "жовтої" зони.

Перш за все, у всіх зонах карантину обов’язково носіння захисних масок.

Крім того, "жовта" зона передбачає ще ряд обмежень по роботі закладів:

заборонено проводити заходи, якщо там щільність відвідувачів вища за одну людину на 4 квадрата;

заборонені тренування, якщо там більше однієї людини на 10 квадратів;

заборонена робота шкіл і дитсадків, якщо менше 80% співробітників вакциновані;

заборонена робота кіно, театрів і подібних закладів, якщо там більше 50% місць зайняті.

Однак є поблажки для тих, хто вакцинувався і отримав "жовтий" або "зелений" COVID-паспорт: якщо таких серед співробітників більше 80%, і всі відвідувачі теж вакциновані, то обмеження знімаються. При цьому, неповнолітніх це правило не стосується, вони можуть вільно відвідувати всі заклади.

Таким чином, "жовта" зона карантину не вчинить істотного впливу на звичайне життя — транспорт, метро, кафе, ресторани, магазини, фітнес-клуби, спортзали, театри, кіно, навчальні заклади будуть працювати в колишньому режимі, просто з обмеженням по числу відвідувачів .

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