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Ми вийшли на інший рівень COVID-19. Зараз важливо не дати хвилі піднятись

Автор
Т. Жиравецький
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Потрібно активно робити тести Новина оновлена 10 вересня 2021, 11:08
Потрібно активно робити тести

Нині за добу фіксують понад 3,6 тис. заражень COVID-19.

В Україні продовжує рости кількість нових випадків захворювань на коронавірус. Невдовзі цифра взагалі може сягнути 4 тисячі осіб за добу. Щоб цього не сталося потрібно активно робити тести за наявності перших ознак COVID-19.

Про це в пʼятницю, 10 вересня, повідомляє лікар Тарас Жиравецький у своєму Telegram-каналі.

"Ми вийшли на інший рівень. 3600+ нових випадків вже два дні підряд та 1000+ госпіталізацій. Зараз важливо стримати ріст і не дати хвилі піднятись.

Тут може допомогти тільки більше тестувань! Тому тестуймось, якщо не хворіли і є ознаки ковіду! Халяви, мабуть, не буде і ми самі відповідаємо за наше здоров‘я!" — пише Жиравецький.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство охорони здоровʼя планує внести виправлення до карантинних норм та дозволити вакцинованим українцям відчувати себе більш комфортно під час ймовірного локдауну.

Нагадуємо, що найближчими днями комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаційна розгляне питання про введення "жовтої зони" по всій території України.

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