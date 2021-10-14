Менее чем через неделю вся Украина может перейти в "красную" зону, — врач

Тарас Жиравецкий сообщил, что темпы заболевания ковидом уже превысили показатели весенней волны

Если в Украине будут сохраняться темпы распространения коронавируса, которые фиксируются сейчас, то менее чем за неделю вероятен переход в "красную" зону карантина всех областей. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

Медик отмечает, что ряд экспертов, в том числе он, 2-3 месяца назад прогнозировал: осенняя волна не будет мощной благодаря тому, что многие люди уже переболели. Но все сложилось иначе из-за мутации коронавируса.

"Трансформируемый вирус начал очень быстро распространяться среди людей, которые не болели. Причем — и вакцинированных, и нет. Соответственно — видим стремительную динамику распространения ковида", — отмечает Жиравецкий.

Так, на прошлой неделе Украина впервые за полгода превысила отметку в 15 000 новых больных в сутки. Врач отмечает, что сейчас стали больше делать тестирований, но случаев действительно много.

"Реально количество новых случаев в разы больше, о чем свидетельствует большое число госпитализаций, — считает медик. — 13 октября мы получили 4900 госпитализаций в сутки, условно — 5000. Умножаем на 20. Получается, что примерно 100 000 человек могло быть инфицировано две недели назад. Потому около 5% инфицированных людей попадает в стационар".

Кроме того, эксперт учитывает информацию от Минздрава Украины относительно звонков на горячую линию, которых поступило более 40 000 в течение 10 октября. Жиравецкий называет этот факт "тревожным сигналом". После этого эксперт прогнозировал рост уровня госпитализаций в ближайшие дни в 5000. Фактически — это и имеем сегодня, когда за минувшие сутки в больницу попало 4633 человека.

"Если так будет продолжаться хотя бы несколько дней, то за пять дней может быть занято почти 20 000 коек в больницах. Поэтому все регионы могут очень быстро перейти в "красную" зону. Ориентировочно "красная" зона может быть по всей стране уже спустя неделю. Через две недели — точно", — прогнозирует врач.

Темпы весенней волны, отметил Жиравецкий, Украина уже превысила.

Напомним, ученые озвучили прогноз развития эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Украине.