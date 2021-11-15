Может стать №1 в мире: врач рассказал, какой анализ нужно сдать после коронавируса

Доктор рассказал, как определить наличие иммунитета к ковиду после болезни или вакцинации

После того, как человек переболел коронавирусом или сделал соответствующую прививку, у него должен сформироваться иммунитет к болезни. Однако понять это можно только благодаря анализу крови на антитела igG к S-белку (нейтрализующие).

Об этом заявил главврач одной из частных клиник Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, анализ может стать №1 в мире в следующем году.

"Те, кто вакцинировался или переболел, при тестировании на нейтрализующие антитела получают результат о том, что они имеют эти антитела. Какой уровень этих антител защищает? В настоящее время ведутся исследования. Но если у вас нет этих антител – у вас не сработала вакцина или вы не болели, поэтому вы не имеете никакой защиты перед ковидом", — говорит эксперт.

По словам Жиравецкого, в будущем данный тест будут использовать в качестве доказательств о необходимости вакцинации. Кроме того, он поможет понять, нужна ли привитому человеку бустерная доза, либо пока достаточно предыдущего курса иммунизации.

"Интересно то, что те пациенты, которые переболели ковидом, часто имеют очень высокие титры нейтрализующих антител даже через год после болезни, и они не снижаются", — резюмирует Жиравецкий.

Напомним, иногда после тяжелого течения коронавируса может произойти повторное воспаление легких: это происходит на 10-14 день после болезни.