Укр

Теперь без уколов: в Китае представили инновационную вакцину от коронавируса

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Коронавирус
Коронавирус

Вакцинироваться теперь можно и тем, кото боится прививок.

Ученые из Китая разработали инновационную вакцину против коронавируса, основным отличием которой от уже существующих является способ ее введения в организм. Так они отказались от привычных шприцов в пользу более экзотического ингалятора.

Принцип действия вакцины нового типа был показан на международной выставке в городе Хайкоу, передает CGTN.

Столь необычный способ вакцинации был избран неспроста. Как убеждены ученые, посредством вдыхания препарата можно напрямую воздействовать на иммунитет слизистой оболочки легких, что невозможно при использовании внутримышечных инъекций.

Само устройство внешне напоминает небольшую кофемашину, к которой присоединяется пластиковый закрытый стакан с "носиком". Однако вместо жидкости аппарат заполняет его паром, который и следует вдохнуть для прохождения курса иммунизации.

В материале, впрочем, не указано, каким именно средством проводится вакцинация и насколько оно эффективно в предотвращении инфицирования. Кроме того, не сказано, на каком этапе находится разработка устройства и как скоро ее можно будет увидеть в кабинетах врачей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно попасть на вакцинацию от коронавируса в Украине и какие способы записи будут самыми быстрыми.

Теги:
#Китай #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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