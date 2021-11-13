Запись на вакцинацию от коронавируса в Украине: как и где это сделать

Быстрее всего будет осуществить запись с помощью телефонного звонка

С момента начала массовой вакцинации в Украине было использовано более 12 миллионов доз вакцины. Только за последние сутки свою прививку получило почти 300 тысяч человек. При этом далеко не каждый украинец, планирующий вакцинироваться, знает, как на нее изначально записаться.

"Телеграф" предлагает небольшую пошаговую инструкцию для различных способов.

Общие моменты

Для начала напомним, что процесс вакцинации против ковида в Украине является сугубо добровольным. Однако власти призывают людей сделать прививку, а для некоторых категорий населения она все же является обязательной.

При этом официально вакцинируют лишь совершеннолетних украинцев. Дети получают вакцину против "короны" в нескольких исключительных случаях.

Вакцинация проводится и на территории медучреждений, и в специально созданных центрах массовой вакцинации. Они могут находиться на территории ТРЦ, стадионов и других местах, куда удобно добраться большому количеству народа.

Лучше всего предварительно записаться на вакцинацию, чтобы точно рассчитывать на получение своей прививки.

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Записываемся по телефону

Такой способ будет самым быстрым. Для этого следует позвонить в регистратуру любого из центров вакцинации, который вам подходит, сообщить свои данные и поинтересоваться подходящим временем. Номер телефона подскажет поиск в Google или же специальный сайт Минздрава, посвященный вакцинации.

На портале находится список всех центров, в которых проводится иммунизация против коронавируса. Создатели предлагают связываться с медиками по телефону, через систему "Лікарі 24/7" и другими способами.

Маломобильные украинцы (как и коллективы численностью не менее 50 человек) могут получить прививку специальной мобильной бригадой. Чтобы уточнить вероятность такого способа вакцинации, следует позвонить в контакт-центр — 0 800-60-20-19.

Записываемся в Helsi

Украинцы, имеющие договор с семейным врачом, хорошо знакомы с системой Helsi. На этом портале вы тоже можете записаться на вакцинацию за несколько шагов:

определитесь с местом получения прививки (медучреждение или центр массовой вакцинации;

выберите город и самую удобный вам центр иммунизации;

из предложенного системой списка выберите себе нужное свободное местечко, ориентируясь на время и вакцину.

Так выглядит возможность выбрать себе "окошко" для вакцинации

Не забудьте оставить свой номер телефона на сайте — вам должны перезвонить для уточнения некоторых деталей.

Оставьте свой номер телефона

Ранее также была доступна запись через портал "Дия", однако после начала финального этапа массовой вакцинации украинцев от этого способа было решено отказаться. Зато через веб-портал или приложение на смартфоне человек может получить документ, который подтверждает получение прививки. Теперь такая возможность доступна даже людям, имеющим паспорт-книжечку, а не биометрическую ID-карту.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, кто, по мнению врача Тараса Жиравецкого, способен обладать лучшей устойчивостью к "короне" — вакцинированный или переболевший человек.