Укр

Повторная пневмония после коронавируса: врач рассказал на что обратить внимание

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Показатели больного в ковид-госпитале Новость обновлена 14 ноября 2021, 11:21
Показатели больного в ковид-госпитале

В Украине более 3 млн больных коронавирусом.

COVID-19 изменяется и врачи сообщают о новых симптомах, характерных для разных штаммов, или новых случаях в их практике. Иногда после тяжелого течения коронавируса может произойти повторное воспаление легких. Это происходит на 10-14 день после болезни. Про это рассказал на своей странице в Facebook главврач одной из львовских клиник Тарас Жиравецкий.

Он отмечает, что это не повторное заболевание коронавирусом. Среди признаков того, что воспаление легких снова началось врач называет кашель, потливость и повышение температуры. Жиравецкий также опубликовал список анализов, которые могут показать пневмонию.

Минздрав Украины рекомендует не заниматься самолечением при подозрении на коронавирус и обращаться к семейному врачу.

  • Общий анализ крови. В случае воспаления легких, как сообщает врач, увеличится общее количество лейкоцитов и нейтрофильных гранулоцитов.
  • Анализ на С-реактивный протеин (ЦРП, Ц-реактивный белок). Его уровень может поднятся в несколько раз выше нормы.

В случае повторной пневмонии могут понадобиться антибиотики.

Риск тяжелого течения коронавируса выше у людей 60+ и с сопутствующими заболеваниями, — предупреждает ВОЗ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине снижается количество заболевших коронавирусом и увеличивается количество выздоровевших — статистика на 14 ноября.

Мнение о коронавирусе отраженное в этом материале является личным суждением врача и не может быть использовано как этап диагностики или лечения заболевания.

Теги:
#Пневмония #Коронавирус #Covid-19
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