Укр

Глава ВОЗ раскритиковал применение бустерных прививок от коронавируса: в чем причина

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Очередь на вакцинацию в Киеве Новость обновлена 14 ноября 2021, 16:17
Очередь на вакцинацию в Киеве

Вакцинация от "короны" не охватила только две страны в мире.

Вакцинация от коронавируса, которая в Украине находится на пятом этапе, идет не тем путем. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус раскритиковал процесс вакцинации в мире.

Полный текст выступления размещен на сайте организации.

Он отметил, что в мире вводят в шесть раз больше бустерных доз от COVID ежедневно, чем делается первичных в бедных странах. Это идет вразрез с планами ВОЗ о 40%-ой вакцинации жителей всех стран в 2021 году. Из-за применения бустерных доз и вакцинации детей, миру необходимо больше доз прививок — на 550 млн. Богатые страны их накапливают, тогда как в более малообеспеченных не провакцинированы группы риска.

Гебрейесус напомнил, что люди старшего возраста (пенсионеры) и медработники должны вакцинироваться в первую очередь, а среди остальных прерогативу должны иметь люди со слабым иммунитетом.

Он напомнил, что вакцинация не исключает риск заражения, а только снижает шанс смерти или тяжелого течения болезни. "Нельзя вакцинировать свой выход из пандемии", — сказал Гебрейесус во время выступления. По его данным всплеск коронавируса зафиксировали и в малопривитых странах восточной Европы, и в хорошо охваченных вакцинацией странах западной части.

В Украине такой же точки зрения придерживается врач-инфекционист Евгений Дубровский. Он рассказал, что среди привитых в стране — большая часть это работоспособное население.

Ранее "Телеграф" писал, как подготовиться к прививке от коронавируса и какие медпроцедуры нельзя планировать после нее.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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