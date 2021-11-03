Правда о вакцинации: что говорил Дубровский про COVID в Украине

Евгения Дубровского уволили из Киевской клинической больницы № 4.

Врач-инфекционист Евгений Дубровский, который после увольнения заявил о давлении "сверху", известен своей критикой сертификатов о вакцинации и всей иммунизационной компании в целом.

"Телеграф" собрал наиболее значимые высказывания медика о ситуации с коронавирусом в Украине.

Еще в начале осени, когда показатели смертности и заболеваемости коронавирусом еще только начинали расти, он отмечал, что переболевшие коронавирусом несут меньший риск, чем вакцинированные люди.

Дубровский не единожды заявлял, что иммунитет после перенесенного ковида намного лучше полученного при вакцинации. Он поднимал вопрос "зеленых" сертификатов для тех, кто победил вируса и задавал вопрос, почему переболевших не приравняли в правах к вакцинированным.

Отметим, что частично начата реализация этого процесса — в "Дие" уже тестируют сертификаты о перенесенном коронавирусе.

Одно из последних заявлений Дубровского касалось всей вакцинационной кампании в Украине. Он напомнил, что прививки от коронавируса призваны уберечь группу риска. В Украине из-за ограничений и правил большая часть вакцинированных — работоспособное население. Также среди привитых — много переболевших, которые и так реже всего попадают в стационар повторно. Дубровский отметил, что такая вакцинация не снижает нагрузку на медицинскую систему страны.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве проходит массовая акция против вакцинации от коронавируса — ее участники практически парализовали движение в центре столицы перекрыв улицы.