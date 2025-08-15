Живет свою лучшую жизнь, пока Украину бомбят: тайно сбежавший внук Ротару засветился в Европе (видео)

Анатолию со второй попытки удалось сбежать из Украины

Внук известной певицы Софии Ротару, которая с начала полномасштабной войны редко появляется в медийном пространстве, сейчас наслаждается жизнью за границей. Анатолию Евдокименко удалось тайно выехать в Европу и говорят, что здесь не обошлось без содействия звездной бабушки.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит внук Софии Ротару и чем занимается. Анатолий занят развитием своей карьеры.

Как выглядит внук Софии Ротару, который выехал из Украины

31-летний Анатолий Евдокименко сейчас живет в Европе, в последнее время его часто замечают во Франции, но свое местоположение внук Софии Ротару старается не "светить".

Внук Софии Ротару тайно выехал из Украины

Свой аккаунт в Instagram он стал вести более активно. За границей Анатолий активно развивает свою творческую карьеру и делится с подписчиками видеороликами, на которых играет музыку на фоне живописных гор и моря.

Анатолий Евдокименко развивает карьеру за границей

Недавно в своей Insta-stories внук Ротару опубликовал видео, где выполняет упражнения на пресс, засветив свое спортивное тело. Анатолий сидит на площадке возле дома, позируя в одних шортах.

Следует отметить, что до начала полномасштабного вторжения России Анатолий жил в Киеве и с 2008 года создавал электронную музыку. А когда началась война, вместе с отцом решил покинуть Украину на лодке, но они были задержаны на границе с Молдовой. Эта история вызвала резонанс, и чтобы родных отпустили, судя по всему, вмешалась София Ротару.

София Ротару вместе с внуками

Однако Анатолию все же удалось выехать в Европу. Сейчас он выступает под сценическим именем SHMN и молчит о российской агрессии в Украине.

"Телеграф" писал ранее, что известно о сбежавшем блогере Волошине и его возлюбленной. Он подарил ей браслет почти за полмиллиона