Подарил модели Onlyfans браслет почти за полмиллиона: что известно о спутнице сбежавшего блогера Волошина

Волошин беззаботно живет за границей

Известный украинский блогер Александр Волошин, который сбежал из страны на третьем году войны, наслаждается жизнью в Европе. Недавно его заметили в компании украинки Алины Миронец, которая работает моделью на платформе Onlyfans.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жизни скандального блогера Александра Волошина и его спутницы. Мы узнали некоторые подробности.

Недавно на своей странице в Instagram блогер-беглец Александр Волошин похвастался тем, что подарил модели Onlyfans браслет Cartier за 9 тысяч евро (почти 430 тысяч гривен). Покупку они сделали в Вене (Австрия), а вчера блогер рассказал, что познакомил Алину с мамой, хотя свои отношения пара не подтверждает.

Александр Волошин подарил Cartier модели Onlyfans

Я не делаю подарок, чтобы купить этого человека, чтобы он начал ко мне лучше относиться. Если этот человек пропадет из моей жизни, это на меня никак не повлияет, потому что я делаю это для себя, потому что я хочу. Я не покупаю людей. Я не ожидаю никакой реакции Александр Волошин

Что известно о модели Onlyfans, которой Волошин подарил Cartier

Подарок почти за полмиллиона гривен от скандального блогера получила Алина Миронец. Судя по Instagram девушки она давно является моделью Onlyfans и вышла на заработок около 500 тысяч гривен в месяц.

Алина Миронец зарабатывает с помощью Onlyfans

Известно, что Алина родом из Белой Церкви, но проживает в Киеве. В шапке ее профиля написано, что она создала лучшее обучение в Украине по Onlyfans, зарегистрировав себя как ФЛП, чтобы платить налоги и поддерживать украинскую армию.

Алина Миронец обучает начинающих моделей

Девушка активно ведет Instagram и TikTok. Судя по профилю, Алина часто путешествует, за ее жизнью следит более 23 тысяч фолловеров. В СМИ пишут, что девушка раньше встречалась с украинским певцом OSTROVSKYI, но пара рассталась несколько месяцев назад.

Алина Миронец часто путешествует

Александр Волошин — где сейчас и чем занимается

Сбежавший из Украины блогер сейчас активно ведет социальные сети, показывая беззаботную жизнь за границей, пока Россия продолжает обстреливать украинские города. В его Instagram с миллионной аудиторией нет сейчас упоминаний о войне, хотя публикации Волошин пишет на украинском языке.

Блогер Александр Волошин сбежал из Украины и живет в Испании

В 2024 году блогер рассказал, что в Украине своего будущего не видит и вернется домой лишь когда поменяется в ней политическая система. Также он рассказал, что будет заниматься предпринимательской деятельностью и для этого открыл ФЛП в Испании.

Александр Волошин не хочет возвращаться в Украину

В 2025 году блогер презентовал трек "Ненько" о тоске по Украине, но такой поступок возмутил многих украинцев и знаменитостей.

Напомним, что из страны Волошин выехал, поскольку его внесли в базу "Миротворец". После обстрела "Охматдита" блогер заявил, что Украина "не вывозит войн" и нужно "играть на условиях России".

"Телеграф" писал ранее, что Украину покинул скандальный блогер. Он забрал невесту и сбежал.